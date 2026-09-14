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Sorsoltak a kupában: a Fradi Bicskén, az Újpest Szegeden menetelne tovább
Kialakult a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának párosítása a legjobb 32 csapat között. Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.
A hétfő esti sorsoláson kiderült, kivel mérkőznek meg a csapatok a legjobb 16 közé kerülésért. A hétvégi párharcok után teljessé vált mezőnyben az összes élvonalbeli gárda ott van. A Ferencváros és a Zalaegerszeg kiemelt összecsapásai mellett az Újpest a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia, a Puskás Akadémia pedig a szintén NB II-es Diósgyőr otthonában lép pályára.
A forduló hivatalos játéknapja október 28-a, szerda lesz, a pontos kezdési időpontokat később véglegesítik. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, így ha a rendes játékidőben döntetlen születik, kétszer 15 perces hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj dönt a győztesről. A kupasorozat döntőjének jövő tavasszal, május 8-án a Puskás Aréna ad otthont.
A MOL Magyar Kupa 4. fordulójának teljes párosítása az alábbiak szerint alakul:
- Zalaegerszegi TE FC – ETO FC
- Bicskei TC (NB III) – Ferencvárosi TC
- Kozármisleny (NB II) – Soroksár SC (NB II)
- Csepel SC (NB III) – Debreceni VSC
- Diósgyőri VTK (NB II) – Puskás Akadémia FC
- Pécsi MFC (NB III) – Kisvárda
- Ózd-Sajóvölgye (NB III) – Nyíregyháza Spartacus FC
- Kaposvári Rákóczi (NB III) – FC Ajka (NB II)
- Gyirmót FC Győr (NB II) – Kispest-Honvéd FC
- Cigánd SE (NB III) – Paksi FC
- Szentlőrinc (NB II) – Vasas FC
- Monor SE (NB III) – MTK Budapest
- FC Sopron (NB III) – Szolnoki MÁV FC (NB III)
- FC Tiszaújváros (NB III) – Kecskeméti TE (NB II)
- ESMTK (NB III) – Haladás FC (NB III)
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) – Újpest FC
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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