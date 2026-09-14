Sorsoltak a kupában: a Fradi Bicskén, az Újpest Szegeden menetelne tovább

Kialakult a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának párosítása a legjobb 32 csapat között. Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

A hétfő esti sorsoláson kiderült, kivel mérkőznek meg a csapatok a legjobb 16 közé kerülésért. A hétvégi párharcok után teljessé vált mezőnyben az összes élvonalbeli gárda ott van. A Ferencváros és a Zalaegerszeg kiemelt összecsapásai mellett az Újpest a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia, a Puskás Akadémia pedig a szintén NB II-es Diósgyőr otthonában lép pályára.

A forduló hivatalos játéknapja október 28-a, szerda lesz, a pontos kezdési időpontokat később véglegesítik. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, így ha a rendes játékidőben döntetlen születik, kétszer 15 perces hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj dönt a győztesről. A kupasorozat döntőjének jövő tavasszal, május 8-án a Puskás Aréna ad otthont.

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójának teljes párosítása az alábbiak szerint alakul:

Zalaegerszegi TE FC – ETO FC

Bicskei TC (NB III) – Ferencvárosi TC

Kozármisleny (NB II) – Soroksár SC (NB II)

Csepel SC (NB III) – Debreceni VSC

Diósgyőri VTK (NB II) – Puskás Akadémia FC

Pécsi MFC (NB III) – Kisvárda

Ózd-Sajóvölgye (NB III) – Nyíregyháza Spartacus FC

Kaposvári Rákóczi (NB III) – FC Ajka (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB II) – Kispest-Honvéd FC

Cigánd SE (NB III) – Paksi FC

Szentlőrinc (NB II) – Vasas FC

Monor SE (NB III) – MTK Budapest

FC Sopron (NB III) – Szolnoki MÁV FC (NB III)

FC Tiszaújváros (NB III) – Kecskeméti TE (NB II)

ESMTK (NB III) – Haladás FC (NB III)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) – Újpest FC

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA