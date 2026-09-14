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Budapest, 2025. május 14.A kupa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott FTC - Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. május 14-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Sorsoltak a kupában: a Fradi Bicskén, az Újpest Szegeden menetelne tovább

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 20:12

Kialakult a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának párosítása a legjobb 32 csapat között. Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

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A hétfő esti sorsoláson kiderült, kivel mérkőznek meg a csapatok a legjobb 16 közé kerülésért. A hétvégi párharcok után teljessé vált mezőnyben az összes élvonalbeli gárda ott van. A Ferencváros és a Zalaegerszeg kiemelt összecsapásai mellett az Újpest a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia, a Puskás Akadémia pedig a szintén NB II-es Diósgyőr otthonában lép pályára.

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A forduló hivatalos játéknapja október 28-a, szerda lesz, a pontos kezdési időpontokat később véglegesítik. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, így ha a rendes játékidőben döntetlen születik, kétszer 15 perces hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj dönt a győztesről. A kupasorozat döntőjének jövő tavasszal, május 8-án a Puskás Aréna ad otthont.

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójának teljes párosítása az alábbiak szerint alakul:

  • Zalaegerszegi TE FC – ETO FC
  • Bicskei TC (NB III) – Ferencvárosi TC
  • Kozármisleny (NB II) – Soroksár SC (NB II)
  • Csepel SC (NB III) – Debreceni VSC
  • Diósgyőri VTK (NB II) – Puskás Akadémia FC
  • Pécsi MFC (NB III) – Kisvárda
  • Ózd-Sajóvölgye (NB III) – Nyíregyháza Spartacus FC
  • Kaposvári Rákóczi (NB III) – FC Ajka (NB II)
  • Gyirmót FC Győr (NB II) – Kispest-Honvéd FC
  • Cigánd SE (NB III) – Paksi FC
  • Szentlőrinc (NB II) – Vasas FC
  • Monor SE (NB III) – MTK Budapest
  • FC Sopron (NB III) – Szolnoki MÁV FC (NB III)
  • FC Tiszaújváros (NB III) – Kecskeméti TE (NB II)
  • ESMTK (NB III) – Haladás FC (NB III)
  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) – Újpest FC

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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