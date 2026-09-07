A nyár után sem csendesedik el Keszthely kulturális élete: a következő hónapokban táncelőadások, dzsessz- és komolyzenei koncertek, színházi vendégjátékok és könnyűzenei programok várják a közönséget.
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
Az idei aszály után már a kertben sem mindegy, hogy egyetlen csepp vizet mire használunk. A zuhanyzás után lefolyó víz egy része például nem feltétlenül a csatornában kell, hogy végezze: bizonyos feltételek mellett a kertben is hasznosítható. De mi a helyzet a fürdővízzel, a kézmosással vagy éppen a mosogatóvízzel? A témában Kósa Dániel kertészmérnököt kérdeztük, aki legutóbb abban is tanácsot adott a HelloVidék olvasóinak, mit tehetünk a kiégett, barna fűvel.
Magyarországon idén már nem egyszerűen arról van szó, hogy néhány hétig kevés eső esett. A 2026-os év rendkívüli aszályt hozott: augusztus közepén az ország területének 99,3 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszályt jeleztek, a talaj felső egy méteres rétegében pedig sokfelé 130–200 milliméter közötti vízhiány alakult ki. A HungaroMet adatai szerint az elmúlt három hónap csapadékhiánya helyenként a 100–170 millimétert is elérte.
A vízhiány már nem pusztán a mezőgazdaság problémája: a kertekben is látványosan megmutatkozik. A gyep sok helyen kiégett, a veteményesek öntözése egyre több vizet igényel, miközben több településen még a vezetékes vízellátás kapacitását is próbára tette a nyári időszak. Augusztus elején például több településen locsolási korlátozást vagy vízhiány kockázatát jelezték.
A kérdés ezért egyre inkább az: hogyan tudunk úgy gazdálkodni a vízzel, hogy abból minél több maradjon a kertben és a talajban?
Kassai Lajos, akivel nemrég beszélgettünk a HelloVidéken, szintén erre hívta fel a figyelmet. A Kassai-völgyben évtizedek óta olyan rendszert épít, amelynek egyik fontos alapelve a víz helyben tartása. Mint mondta, a Kárpát-medence kiszáradása nem feltétlenül visszafordíthatatlan folyamat, de ehhez szemléletváltásra és a vízmegtartásra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A nagy vízgazdálkodási kérdések mellett azonban otthon is van mit újragondolni. Például azt, hogy valóban minden vizet érdemes-e azonnal a lefolyóba engedni.
Hogyan spórolhatunk a vízzel: fürdővízzel is locsolhatunk a kertben?
Minden csepp víz számít, ezért felmerülhet a kérdés: miért ne használnánk fel a háztartásban egyébként elfolyó vizet a kertben?
A fürdésből, zuhanyzásból vagy kézmosásból származó, úgynevezett szürkevíz bizonyos feltételek mellett valóban újrahasznosítható - közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel kertészmérnök. A szürkevíz lényegében olyan, emberi vagy állati ürüléket nem tartalmazó háztartási szennyvíz, amely megfelelő körültekintéssel bizonyos célokra – így például öntözésre is – felhasználható. Az NNGYK tájékoztatója szerint azonban ennek lehetnek közegészségügyi kockázatai, ezért nem mindegy, milyen vizet és hogyan használunk fel.
A WC vize természetesen szóba sem jöhet
A legfontosabb szabály, hogy a WC-ből származó víz természetesen nem használható öntözésre. A konyhai mosogató vize sem ideális választás. A mosogatásból származó víz ételmaradékokat, zsírt, olajat és mosogatószer-maradványokat tartalmazhat. Ezek rendszeres használat mellett nemcsak a növényeknek, hanem a talajnak is problémát okozhatnak.
Ezért ha háztartási szürkevíz újrahasznosításában gondolkodunk, a zuhanyzásból, fürdésből vagy kézmosásból származó víz általában jobb kiindulópont, mint a mosogatóvíz.
Akkor tényleg mehet a fürdővíz a virágokra?
"Igen, de nem mindegy, milyen fürdővízről beszélünk." - közölte kérdésünkre a hazai szakember, aki hozzátette, a samponok, tusfürdők, szappanok és egyéb testápolási termékek különféle sókat és egyéb vegyületeket tartalmazhatnak. Ha ilyen vízzel hosszú időn keresztül, rendszeresen öntözzük ugyanazt a területet, bizonyos anyagok felhalmozódhatnak a talajban, és ez érzékenyebb növényeknél már gondot okozhat.
Éppen ezért, ha szürkevizet használunk, érdemes környezetbarát, lehetőleg só- és bórszegény, biológiailag lebomló tisztálkodószereket választani. A klóros fehérítőszert tartalmazó vizet viszont semmiképpen ne használjuk öntözésre.
Az sem mindegy, hová kerül a víz.A szakmai szempontok alapján célszerűbb közvetlenül a talajra, a növény gyökérzónájához juttatni, mint a levelekre vagy a termésekre locsolni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A veteményesben már legyünk sokkal óvatosabbak
A dísznövények, bokrok és fák esetében a szürkevíz felhasználása általában kevésbé problémás, a veteményesben azonban már nagyobb körültekintésre van szükség. Különösen igaz ez azokra a zöldségekre és gyümölcsökre, amelyeket közvetlenül elfogyasztunk. Itt már nem érdemes válogatás nélkül minden háztartási vizet újrahasznosítani.
Vagyis a zuhanyzás után összegyűjtött víz nem egyenlő azzal, hogy innentől kezdve bármivel öntözhetjük a kertet. A víz minősége, a felhasznált tisztálkodószerek, az öntözött növény és a használat gyakorisága is számít.
Van még egy fontos szabály: ne tároljuk napokig
A szürkevíz esetében arra is figyelni kell, hogy ne álljon hosszú ideig a vödörben vagy tartályban. Az NNGYK tájékoztatója szerint is az összegyűjtött szürkevíz 24 óránál tovább nem tárolható, mert ennyi idő alatt a baktériumok kockázatos mértékben elszaporodhatnak.
Vagyis ha már összegyűjtjük a zuhanyzásból vagy fürdésből megmaradt vizet, azt lehetőleg minél hamarabb használjuk fel.
És mi legyen a mosogatóvízzel?
A szakember tanácsa szerint ezzel már bánjunk sokkal óvatosabban. A mosogatásból származó vízben a szappan- és mosogatószer-maradványok mellett zsír, olaj és ételmaradék is lehet. Éppen ezért a háztartásban keletkező szürkevíz nem egyforma: nem ugyanaz a kockázata egy viszonylag tiszta zuhanyvíznek, mint egy zsíros, ételmaradékos mosogatóvíznek.
Ha a cél a víztakarékosság, nem feltétlenül a mosogatóvíz kertbe vezetése a legjobb első lépés. Sokkal ésszerűbb lehet például a zuhanyzáskor felfogni azt a vizet, amely egyébként addig folyik, amíg be nem állítjuk a megfelelő hőmérsékletet. Ez már jóval egyszerűbb módja a víz újrahasznosításának, és nem kerül bele mosogatószer, zsír vagy ételmaradék.
A kertben most minden csepp számít
Az idei aszály megmutatta, hogy a vízzel való takarékoskodás már nem pusztán pénzkérdés, és nem is valamilyen távoli környezetvédelmi probléma. A talajok vízhiánya, a kiszáradó természetes vizek és a kertekben kiégő növényzet ugyanannak a folyamatnak a látványos jelei.
A megoldás természetesen nem az, hogy minden háztartási szennyvizet gondolkodás nélkül a kertbe engedünk. A víz újrahasznosításának is vannak szabályai. A zuhany- vagy fürdővíz azonban megfelelő körültekintéssel valóban értékes öntözővíz lehet egy aszályos időszakban.
A lényeg: ami még tiszta és megfelelően használható, azt ne feltétlenül engedjük azonnal a lefolyóba – de a növényeknek sem mindegy, mit kapnak. A hosszú távú víztakarékosságban pedig nemcsak az számít, mennyi vizet használunk fel, hanem az is, hogy mennyit tudunk megtartani a kertben és a talajban.
Nem mindennapi veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat az Országos Kéktúra egyik szakaszán. Az elmúlt napokban több alkalommal is lódarazsak támadtak kirándulókra a Romhány és Alsópetény közötti...
Mi lesz a Hévízi-tóval, és mikor újulhat meg a fürdő? Több száz érdeklődő előtt tartottak lakossági fórumot Hévízen, ahol a gyógytó állapotáról is szó volt.
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
„Még nem értük el a szakadék alját” – Bűdi Zsolt szerint szabadesésben van a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés: az ágazat helyzete folyamatosan romlik.
Időszakosan kiszáradt az oroszlányi Majki Alsó-tó, a vízszint annyira lecsökkent, hogy a halak életben maradása is veszélybe került.
Tudtátok, hogy a magyar kertek egyik kedvelt cserjéjének, a kerti mályvának a virága ehető, sőt a belőle készített tea még színváltós is lehet?
Van jobb, mint a gulyás: így készül a régi szüretek két elfeledett finomsága, a kanászleves és a kaszakőpogácsa + Receptek
Itt van az ősz, vele együtt pedig lassan a szüreti időszak is. A Cserta menti kanászleves és a kaszakőpogácsa megér egy próbát: egyszerű, laktató zalai...
Kiadták a figyelmeztetést: vaddisznókoca és kismalacai tűntek fel egy vidéki nagyváros körforgalmában
Nem mindennapi jelenetet videóztak Szombathelyen: egy vaddisznókoca több kismalacával együtt szaladt át az oladi körforgalomnál, majd eltűnt az út menti bokrok között.
A nagy szárazság nem várt „leletet” hozott felszínre a szegedi Gumis-tónál: a víz apadásával egyre több régi gumiabroncs vált láthatóvá.
Megújul a Deseda tó környezete; a somogyi megyeszékhely egyik legkedveltebb természeti és rekreációs helyszíne 570 millió forintos beruházásnak köszönhetően nyújthat magasabb színvonalú szolgáltatásokat.
Nem mindennapi látvány tárult azok elé, akik szeptember elején Fonyódnál jártak a Balaton-parton: rókák merészkedtek a tó sekély vizébe. A különös jelenetről fotók is készültek,...
Újabb régészeti feltárás zajlik Nagyvázsonyban: a 77-es főút közelében Árpád-kori település nyomait és Kinizsi Pál kirabolt sírjának maradványait keresik.
Bezárt a csongrádi Körös-toroki strand a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Tisza szintje már –211 centiméter, ezért a biztonságos fürdőzés feltételei sem adottak.
Szeptember végén ismét megnyílnak a kutatóhelyek kapui: mától elérhetők a Kutatók Éjszakája több száz izgalmas programjának részletei.
Pénteken, a Lenti Művelődési Házban zajló nyitórendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt.
Így bírták a vadlovak a 40 fokos őrületes hőséget: különös dolog derült ki a hortobágyi pusztán + Videó
Télen még 20 centis hóban és mínusz 20 fokban éltek, nyáron pedig két 40 fokos hőhullámot vészeltek át a hortobágyi vadlovak és tulkok. A Hortobágyi...
Megérkeztek a munkagépek, és szeptember 1-jén hivatalosan is elkezdődött a Cordia fonyódi beruházásának kivitelezése. A 99 lakásos The View közvetlenül a Balaton partján épül, a...
Az Alföld közepén tovább súlyosbodik az aszály: 2026 első nyolc hónapjában mindössze 194,6 milliméter csapadék hullott, 161 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Téves riasztás miatt állt a parkolás a Széchenyi téren, de két másik nagykanizsai helyszínen találtak azbesztet.