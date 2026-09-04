Újabb hatalmas létszámleépítés: több ezer embert rúg ki a taxis cég, mi lesz most velük?

A döntés hátterében a robotaxik térnyerése és a szervezeti hatékonyság növelésének igénye áll - számolt be a Reuters.

Mintegy 3300 munkavállalót bocsát el az Uber, ami a cég teljes létszámának nagyjából tíz százalékát jelenti. Ez a vállalat legnagyobb leépítése a koronavírus-járvány óta.

Dara Khosrowshahi vezérigazgató a dolgozóknak küldött levelében kifejtette, hogy a leépítés célja a vezetői szintek számának csökkentése és a döntéshozatal felgyorsítása. A gyors növekedés időszakában kiépült szervezeti struktúra ugyanis mára a működés gátjává vált. A cégvezető hangsúlyozta, hogy a karcsúsítással felszabaduló forrásokat a vállalat növekedésre és innovációra fordítja.

Több más technológiai vezetővel ellentétben Khosrowshahi nem a mesterséges intelligenciára hivatkozott a létszámcsökkentés indoklásaként, noha a technológiai szektorban idén már több mint 123 ezer munkahely szűnt meg, nagyrészt az MI-vel összefüggő hatékonyságnövelés jegyében.

A szervezeti átalakítás részeként az Uber húsz százalékkal csökkenti azoknak az alkalmazottaknak a számát, akik a vezérigazgatótól számítva hét vagy több vezetői szinttel lejjebb helyezkednek el. Közel a felére csökkentik az egy-két közvetlen beosztottal rendelkező csapatvezetői pozíciókat is, egyes részlegeket pedig összevonnak. A teljesen távmunkában dolgozók arányát a teljes létszám mintegy egy százalékára korlátozzák, miközben a heti háromnapos irodai jelenlétet előíró szabály érvényben marad.

A leépítés mögött részben a robotaxik miatt növekvő versenynyomás áll. Az Uber és az Egyesült Államok legnagyobb robotaxi-üzemeltetője, a Waymo között egyre feszültebb a viszony. Bár a Waymo Austinban és Atlantában az Uber alkalmazásán keresztül üzemelteti járműveit, más piacokon a cég megkerülésével terjeszkedik. Emellett a Tesla is gőzerővel fejleszti saját robotaxi-szolgáltatását, ami tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a vezető nélküli járművek térhódítása alááshatja az Uber közvetítői szerepét.

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A cég az elkövetkező években több mint tízmilliárd dollárt szándékozik robotaxikba fektetni, támogatva az önvezetési rendszereket fejlesztő vállalatokat, miközben saját platformját az önvezető járművek piacaként pozicionálná. Az Uber részvényárfolyama idén közel nyolc százalékot esett, elmaradva az S&P 500 index és a rivális Lyft teljesítményétől. A vállalatot az Uber Eats szegmensben is nyomás alatt tartja a DoorDash, az Instacart és más helyi kiszállítási platformok versenye.

A mostani leépítés a 2020 májusában végrehajtott elbocsátások óta a legnagyobb. A pandémia idején a kereslet drámai visszaesése miatt az Uber 6700 embert, az akkori létszámának közel negyedét volt kénytelen elküldeni. A cégnek emellett az MI-költségekkel is szembesülnie kell, miután sajtóhírek szerint a dolgozók mindössze négy hónap alatt felélték a technológiára szánt teljes 2026-os költségkeretet.