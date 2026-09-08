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Nyugdíj

Komoly bajba kerülhettek a magyar idősek: durva szerződésekkel húzhatják le őket a nyugdíjasházak?

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 11:59

Ellenőrzést indított a nyugdíjasházakat üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal közösen. A hatóság azt vizsgálja, hogy vannak-e a szerződésekben a fogyasztók számára tisztességtelen vagy indokolatlanul hátrányos feltételek.

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A nyugdíjasházba költözés hosszú távú döntés, amely jelentős anyagi kiadással is járhat. A szerződési feltételeket a vállalkozások jellemzően előre meghatározzák, ezért a fogyasztóknak csak korlátozott lehetőségük van azok módosítására.

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Az NKFH és a kormányhivatalok ezért azt ellenőrzik, hogy a szerződések világosan és közérthetően rögzítik-e a fogyasztók jogait és kötelezettségeit, valamint nem teremtenek-e indokolatlanul egyoldalú helyzetet a szolgáltató javára.

A vizsgálat során többek között azt nézik, hogy a vállalkozás fenntartja-e magának a szerződés vagy a szolgáltatás díjának egyoldalú, indokolatlan módosításának lehetőségét. Arra is figyelnek, hogy a nyugdíjasház üzemeltetője ne zárja ki vagy korlátozza indokolatlanul a saját felelősségét, illetve biztosítson megfelelő lehetőséget a fogyasztó számára a szerződés megszüntetésére.

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Külön vizsgálják azt is, hogy az ÁSZF nem ír-e elő indokolatlanul rövid kiköltözési határidőt, illetve nem korlátozza-e a fogyasztók lehetőségét arra, hogy jogaikat bíróságon vagy más jogi úton érvényesítsék. Az NKFH szerint különösen fontos az időskorú fogyasztók védelme, mivel a nyugdíjasházba költözés sok esetben hosszú távú és jelentős anyagi következményekkel járó döntés.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hatóság ezért arra törekszik, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek egyértelműen megismerhessék a feltételeket, és pontosan tisztában legyenek azzal, milyen jogokat kapnak, illetve milyen kötelezettségeket vállalnak. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék azokat a szerződéses rendelkezéseket, amelyek indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozzák a nyugdíjasházak lakóit.
Címlapkép: Getty Images
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