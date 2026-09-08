Komoly bajba kerülhettek a magyar idősek: durva szerződésekkel húzhatják le őket a nyugdíjasházak?

Ellenőrzést indított a nyugdíjasházakat üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal közösen. A hatóság azt vizsgálja, hogy vannak-e a szerződésekben a fogyasztók számára tisztességtelen vagy indokolatlanul hátrányos feltételek.

A nyugdíjasházba költözés hosszú távú döntés, amely jelentős anyagi kiadással is járhat. A szerződési feltételeket a vállalkozások jellemzően előre meghatározzák, ezért a fogyasztóknak csak korlátozott lehetőségük van azok módosítására.

Az NKFH és a kormányhivatalok ezért azt ellenőrzik, hogy a szerződések világosan és közérthetően rögzítik-e a fogyasztók jogait és kötelezettségeit, valamint nem teremtenek-e indokolatlanul egyoldalú helyzetet a szolgáltató javára.

A vizsgálat során többek között azt nézik, hogy a vállalkozás fenntartja-e magának a szerződés vagy a szolgáltatás díjának egyoldalú, indokolatlan módosításának lehetőségét. Arra is figyelnek, hogy a nyugdíjasház üzemeltetője ne zárja ki vagy korlátozza indokolatlanul a saját felelősségét, illetve biztosítson megfelelő lehetőséget a fogyasztó számára a szerződés megszüntetésére.

Külön vizsgálják azt is, hogy az ÁSZF nem ír-e elő indokolatlanul rövid kiköltözési határidőt, illetve nem korlátozza-e a fogyasztók lehetőségét arra, hogy jogaikat bíróságon vagy más jogi úton érvényesítsék. Az NKFH szerint különösen fontos az időskorú fogyasztók védelme, mivel a nyugdíjasházba költözés sok esetben hosszú távú és jelentős anyagi következményekkel járó döntés.

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A hatóság ezért arra törekszik, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek egyértelműen megismerhessék a feltételeket, és pontosan tisztában legyenek azzal, milyen jogokat kapnak, illetve milyen kötelezettségeket vállalnak. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék azokat a szerződéses rendelkezéseket, amelyek indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozzák a nyugdíjasházak lakóit.