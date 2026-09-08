Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak Magyarországon a vállalkozások által használt fenntarthatósági és környezetvédelmi állításokra.
Kiderült, komoly bírságemelésre készül a kormány: milliókkal emelkedne a legfelső büntetési tétel
A kormány újabb eszközzel szorítaná meg a környezetszennyező vállalkozásokat: a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint a visszaeső cégeknek akár az előző évi nettó árbevételük 0,5 százalékát is be kellene fizetniük bírságként, ami a nagyvállalatoknál akár több százmillió forintos tétel lehet. A hulladékgazdálkodási bírságok szabályait szintén szigorítanák még a magánszemélyek esetében is.
Jelentősen szigorítaná a környezetvédelmi szabályokat megszegő vállalkozásokkal szembeni fellépést a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete. A Pénzcentrum által kiszúrt javaslat szerint a nagyobb árbevételű, visszaeső környezetszennyező vállalkozásoknál az újabb jogsértés miatt kiszabott bírság elérheti az előző évi nettó árbevétel 0,5 százalékát, de legalább 5 millió forintnak kell lennie. Ez akkor alkalmazandó, ha a céget az előző öt évben legalább két alkalommal már jogerősen környezetvédelmi bírsággal sújtották környezetszennyezés miatt.
Ugyanez a szigorúbb szabály vonatkozna arra az esetre is, ha a vállalkozás az előző öt évben jogerősen megállapított módon környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozó jogsértést követett el. A módisítás jelentős összegeket jelenthet a visszaeső nagyvállalatok számára.
A tervezet egy másik ponton az érintett vállalkozások körét is módosítja: a jelenlegi 2 milliárd forintos árbevételi határt 5 milliárd forintra emelné. A javaslat emellett kimondja, hogy a módosított szabályokat a hatálybalépés napjától elkövetett szabályszegésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni, ugyanakkor a korábban meghozott szankciós döntések bizonyos esetekben figyelembe vehetők.
A hulladékgazdálkodási bírságoknál szintén változás jöhet. A tervezet szerint természetes személy esetében a hulladékgazdálkodási bírság felső határa 50 millió forint lenne. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében pedig olyan módosítást vezetnének be, amely lehetővé teszi, hogy a bírságot a jogsértéshez, a hulladék mennyiségéhez és annak veszélyességi jellemzőihez igazodó mértékben szabják ki.
A kormány szerint a szigorítások célja, hogy a környezetvédelmi jogkövetkezményeknek már rövid távon is megfelelő visszatartó erejük legyen. A rendelettervezet a kihirdetését követő 16. napon lépne hatályba.
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A kormány indoklása szerint a környezetszennyezés és a környezetvédelmi szabályok megszegése olyan károkat okozhat, amelyek az életkörülményekre, az egészségre, valamint a gazdaságra is hatással vannak. A tervezet célja ezért a környezetvédelmi szankciórendszer hatékonyabbá tétele, elsősorban a jelentős környezeti hatással járó tevékenységeknél.
Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
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