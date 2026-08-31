Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja.
Fontos változás élesedik az üzemanyagárak kapcsán: mostantól így tájékozódhat, aki tankolni készül
A Holtankoljak.hu megváltoztatja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási gyakorlatát, így a jövőben a nagykereskedelmi tarifák helyett a tényleges hazai kiskereskedelmi átlagárakat közli. A lépést az indokolja, hogy a töltőállomásokon tapasztalható árak és a nagykereskedelmi tarifák mozgása egyre inkább elvált egymástól - közölte a társaság
Mostantól hétköznap délelőtt 10 óráig jelennek meg az adott napi országos kiskereskedelmi átlagárak a Holtankoljak.hu adatbázisa alapján.
A portál emellett az előző naphoz képest bekövetkezett változásokról is rendszeresen tájékoztatást ad majd. A másik legfontosabb változás, hogy a Holtankoljak.hu kivezeti a forintosított nagykereskedelmi üzemanyagárak nyilvános közlését.
A döntést azzal indokolják, hogy az elmúlt időszakban a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak alakulása egyre inkább elszakadt egymástól, ezért a nagykereskedelmi árakból már nem lehetett közvetlenül következtetni arra, hogy a benzinkutakon milyen árakkal találkozhatnak az autósok.
A nagykereskedelmi adatok ugyanakkor a jövőben is elérhetők maradhatnak a portál regisztrált partnerei, elsősorban a töltőállomás-tulajdonosok számára.
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
A súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt elrendelt leállás mindaddig érvényben marad, amíg a vállalat nem orvosolja a szabálytalanságokat.
A Renault feltámasztotta egyik legismertebb modelljét, a legendás 4-est, amely ezúttal már teljesen elektromos hajtással és crossoveres karosszériával tért vissza.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: komoly összeget bukhat, aki ezt az egy dolgot benézi az utakon
2025-ben több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, ami 16 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált 6650-es értéket.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
A kínai autógyártók már nemcsak az alacsonyabb áraikkal, hanem a technológiai fejlesztések tempójával is komoly kihívást jelentenek az európai autóiparnak.
Tovább drágultak a használt autók Magyarországon, júliusban már 5,51 millió forint volt a meghirdetett személygépkocsik átlagos kínálati ára.
Súlyos hibát követ el rengeteg magyar autós a kerékcserénél: egyetlen rossz mozdulattal milliós költségbe verhetik magukat
Egy defekt, egy sérült kerék vagy egyszerűen a kerekek időszakos áthelyezése miatt bármikor szükség lehet kerékcserére
Júliusban 11 664 új személyautó kapott magyar rendszámot, miközben az év első hét hónapjában már több mint 86 ezer autót helyeztek forgalomba.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kirívó sebességtúllépést a jövőben baleset okozása nélkül is szigorúbban kellene büntetni
Történelmi méretű autóvisszahívást jelentettek be Kínában: a Tesla és nyolc másik gyártó összesen mintegy 4,3 millió járművet érintő intézkedést indít.
A Volkswagen vezérigazgatója szerint kritikus a helyzet az autóiparban, ezért a vállalat történetének legnagyobb átszervezésére van szükség.
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
Alaposan átrendeződött néhány hónap alatt a legolcsóbb új autók mezőnye
Új csalási módszerre figyelmeztet a népszerű parkolós alkalmazás: a csalók SMS-ben próbálják rávenni az autósokat, hogy egy állítólagos tartozást fizessenek ki.
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
Hiába fejlődött sokat az autók védelme az elmúlt évtizedben, még mindig rengeteg Keyless-rendszerrel felszerelt jármű könnyű célpont lehet a tolvajok számára.
Kilenc évvel a 2017-es koncepció bemutatása után még ebben a hónapban leleplezheti a Tesla a Roadster szériaérett változatát.
Atyaég! Elképesztő rekordot döntött a Ferrari első elektromos autója: leesik az állad, mennyiért kelt el
A Ferrari az árverés teljes bevételét a Ferrari Alapítványnak ajánlotta fel oktatási programok támogatására.
Nem tartott sokáig a nyugalom a hazai kutakon: szombattól ismét drágul az üzemanyag. Ezúttal a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedik.
Kegyetlen hónapok várnak ezekre a magyar autósokra: olyan krízis közeleg a benzinkutakon, amire nincsenek felkészülve
Az IEA jelentése szerint júliusban Oroszország, a Közel-Kelet és Ázsia gázolajexportja napi 1,3 millió hordóval maradt el az egy évvel korábbi szinttől.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.