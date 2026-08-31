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Autó

Fontos változás élesedik az üzemanyagárak kapcsán: mostantól így tájékozódhat, aki tankolni készül

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 16:23

A Holtankoljak.hu megváltoztatja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási gyakorlatát, így a jövőben a nagykereskedelmi tarifák helyett a tényleges hazai kiskereskedelmi átlagárakat közli. A lépést az indokolja, hogy a töltőállomásokon tapasztalható árak és a nagykereskedelmi tarifák mozgása egyre inkább elvált egymástól - közölte a társaság

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Mostantól hétköznap délelőtt 10 óráig jelennek meg az adott napi országos kiskereskedelmi átlagárak a Holtankoljak.hu adatbázisa alapján.

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A portál emellett az előző naphoz képest bekövetkezett változásokról is rendszeresen tájékoztatást ad majd. A másik legfontosabb változás, hogy a Holtankoljak.hu kivezeti a forintosított nagykereskedelmi üzemanyagárak nyilvános közlését.

A döntést azzal indokolják, hogy az elmúlt időszakban a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak alakulása egyre inkább elszakadt egymástól, ezért a nagykereskedelmi árakból már nem lehetett közvetlenül következtetni arra, hogy a benzinkutakon milyen árakkal találkozhatnak az autósok.

A nagykereskedelmi adatok ugyanakkor a jövőben is elérhetők maradhatnak a portál regisztrált partnerei, elsősorban a töltőállomás-tulajdonosok számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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