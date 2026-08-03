Titkosított fájlok, korlátozott szolgáltatások: orosz szerverekről érkezhetett a Magyar Államkincstár elleni támadás.
Kész, ennyi volt: brutális áremelés éri el a telefonokat és laptopokat, mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk
A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése már nemcsak a technológiai vállalatokat érinti, hanem a hétköznapi fogyasztók pénztárcáját is. Az AI-adatközpontok memóriaéhsége miatt világszerte jelentősen emelkedtek a memóriachipek árai, ami egyre több elektronikai termék árát hajtja felfelé - írja az Euronews.
Az iparágban a jelenséget már "RAMageddonként" emlegetik. A memóriachip-gyártók egyre nagyobb arányban állnak át a nagy sávszélességű HBM memóriák gyártására, amelyekre az Nvidia, az OpenAI, a Microsoft, a Google és más AI-fejlesztők hatalmas mennyiségben tartanak igényt. Emiatt jóval kevesebb hagyományos DRAM memória készül a lakossági piac számára.
A következmények már most is láthatók. A laptopok, okostelefonok, játékkonzolok és más elektronikai eszközök gyártási költségei emelkednek, amit a vállalatok fokozatosan áthárítanak a vásárlókra. Az Euronews emlékeztet arra, hogy az Apple már megemelte több Mac és iPad modell árát, a Microsoft pedig az Xbox konzolok drágítását jelentette be.
A piaci elemzők szerint a helyzet egyelőre nem javul. A Samsung, az SK Hynix és a Micron gyártókapacitásának jelentős részét továbbra is az AI-szerverek számára szükséges memóriák kötik le. Emiatt a hagyományos DDR4 és DDR5 memóriák kínálata szűk marad, miközben a kereslet továbbra is erős.
A drágulás nem áll meg a számítógépeknél. Az autóiparban is egyre több memóriachipet használnak a fedélzeti rendszerekhez és a vezetéstámogató technológiákhoz, ezért az elemzők szerint a járműgyártók költségei is emelkedhetnek. A memóriahiány hatása így fokozatosan más iparágakra is átterjedhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szakértők arra számítanak, hogy a memóriachip-piaci feszültség legalább 2027 közepéig fennmaradhat. A gyártók ugyan új kapacitásokat építenek ki, ezek azonban csak több év alatt állnak termelésbe, miközben az AI-adatközpontok memóriaigénye tovább növekszik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztói elektronikai termékek ára rövid távon várhatóan nem tér vissza a korábbi szintekre.
Így venné fel a versenyt Európa a globális techóriásokkal: elképesztő gigagyárak épülhetnek a szomszédban
Az Európai Bizottság pályázatot írt ki akár hét mesterséges intelligencia (MI) gigagyár közfinanszírozására, amellyel egy szuverén európai infrastruktúrát kívánnak létrehozni
Ha a telefon túlmelegszik, ideiglenesen leállhatnak bizonyos funkciói; korlátozhatja a töltést, visszaveheti a kijelző fényerejét vagy lassíthatja a működését.
Alattomos trükkel csaltak ki 146 milliót a 64 éves nőtől: egyetlen telefonhívás elég volt, hogy beüssön a katasztrófa
A csalóknak végül sikerült rávenniük a gyanútlan áldozatot, hogy az összes olyan pénzintézetnél, ahol lakossági bankszámlát vezet, utalásokat indítson az utasításaik szerint.
Neked is gond van a telefonod akksijával? Akkor ennek nagyon nem fogsz örülni: csúnyán rászedik a tulajokat ezzel a lépéssel
A szabályozási környezet változása és a meghosszabbodó élettartam új korszakot nyithat a hazai másodlagos piacon.
Ez van, ha elszabadul a ChatGPT: azonnal brutális hekkertámadást indított a mesterséges intelligencia
Az elkövető nem egy kiberbűnözői csoport vagy egy államilag támogatott hackercsapat volt, hanem maga a ChatGPT
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
A digitális szórakozás és az önfejlesztés sokszor az elsők között esik a költségcsökkentés áldozatául, pedig létezik egy teljesen legális és ingyenes kiskapu.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a könyvpiacon megdőlni látszik.
Most érkezett a bejelentés az őrült tech-milliárdostól: olyan dolgot tett, amit eddig csak sci-fi könyvekből ismertünk
A terv a férfi számos követőjéből komoly kritikát váltott ki.
A vállalat élesen bírálta a döntést, mivel álláspontjuk szerint az uniós követelmények károsíthatják a több millió európai felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat.
Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
Uniós szinten is felmerült egy 13 éven aluliakat érintő általános tilalom kidolgozása, amely a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotokra és a videojátékokra is kiterjedne.
Konkrétan megvalósult a sci-fi írók legnagyobb félelme: teszelés során elszabadult a mesterséges intelligencia, törni-zúzni kezdett
Az OpenAI bejelentése szerint az egyik fejlett mesterséges intelligencián alapuló önálló ágense egy biztonsági teszt során kiszabadult az ellenőrzés alól.
Súlyos adatlopás a Lidl Plus európai rendszerében: megszólalt a diszkontlánc, érinti-e a magyar vásárlókat
Hackerek nemrég feltörték a Lidl egyik külső IT-szolgáltatójának adatbázisát, és ennek nyomán illetéktelenek birtokába kerültek Lidl Plus online vásárlók adatai.
Kalózmásolatban terjesztett könyvekkel tanították be a chatbotot: milliárdokat fizethet a techcég a szerzőknek
Az Anthropic másfél milliárd dollárt kell fizetnie azoknak a szerzőknek, akiknek a kalózmásolatban terjesztett könyveit felhasználta a Claude chatbot betanításához.
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
A modern vállalati kibervédelem egyik legfajsúlyosabb állítása, hogy a banki rendszerek manapság már szinte feltörhetetlenek. De vajon tényleg azok?
A Holdba csapódhat egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta levált felső része augusztus elején.
Óriási a baj az Androiddal: átveheti az irányítást a telefonodon a Gemini, költséges lehet a felismerés
Egy súlyos biztonsági rés miatt az Android 16-os készülékeken a telefon feloldása nélkül, a Gemini mesterséges intelligencia segítségével is küldhetők SMS- és WhatsApp-üzenetek.
Az Európai Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra (DMA) hivatkozva arra kötelezte a Google-t, hogy alakítsa át az Android operációs rendszer és a saját keresőmotorja...
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.