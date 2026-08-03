Kész, ennyi volt: brutális áremelés éri el a telefonokat és laptopokat, mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk

A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése már nemcsak a technológiai vállalatokat érinti, hanem a hétköznapi fogyasztók pénztárcáját is. Az AI-adatközpontok memóriaéhsége miatt világszerte jelentősen emelkedtek a memóriachipek árai, ami egyre több elektronikai termék árát hajtja felfelé - írja az Euronews.

Az iparágban a jelenséget már "RAMageddonként" emlegetik. A memóriachip-gyártók egyre nagyobb arányban állnak át a nagy sávszélességű HBM memóriák gyártására, amelyekre az Nvidia, az OpenAI, a Microsoft, a Google és más AI-fejlesztők hatalmas mennyiségben tartanak igényt. Emiatt jóval kevesebb hagyományos DRAM memória készül a lakossági piac számára.

A következmények már most is láthatók. A laptopok, okostelefonok, játékkonzolok és más elektronikai eszközök gyártási költségei emelkednek, amit a vállalatok fokozatosan áthárítanak a vásárlókra. Az Euronews emlékeztet arra, hogy az Apple már megemelte több Mac és iPad modell árát, a Microsoft pedig az Xbox konzolok drágítását jelentette be.

A piaci elemzők szerint a helyzet egyelőre nem javul. A Samsung, az SK Hynix és a Micron gyártókapacitásának jelentős részét továbbra is az AI-szerverek számára szükséges memóriák kötik le. Emiatt a hagyományos DDR4 és DDR5 memóriák kínálata szűk marad, miközben a kereslet továbbra is erős.

A drágulás nem áll meg a számítógépeknél. Az autóiparban is egyre több memóriachipet használnak a fedélzeti rendszerekhez és a vezetéstámogató technológiákhoz, ezért az elemzők szerint a járműgyártók költségei is emelkedhetnek. A memóriahiány hatása így fokozatosan más iparágakra is átterjedhet.

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A szakértők arra számítanak, hogy a memóriachip-piaci feszültség legalább 2027 közepéig fennmaradhat. A gyártók ugyan új kapacitásokat építenek ki, ezek azonban csak több év alatt állnak termelésbe, miközben az AI-adatközpontok memóriaigénye tovább növekszik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztói elektronikai termékek ára rövid távon várhatóan nem tér vissza a korábbi szintekre.