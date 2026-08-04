2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
38 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári Ügyfé
Tech

Súlyos krízis a magyar állami szervnél: elképesztő méretű hackertámadás tarolta le a rendszert

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 08:27

Súlyos kibertámadás bénította meg a Magyar Államkincstár alá tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) informatikai rendszerét, amely kiberbiztonsági szakértők szerint a maximális, 10-es fokozatú besorolást érdemli. A magát ByteToBreachnek nevező hacker egy közel tízéves biztonsági rést kihasználva szerzett legmagasabb szintű hozzáférést a hálózathoz. Bár a kincstár szerint ügyféladatok nem kerültek veszélybe, a támadó vélhetően több száz terabájtnyi belső adathoz és a teljes virtualizációs környezethez is hozzáférést szerzett - számolt be a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A behatolás kiindulópontja egy 2017 óta ismert, ám javítatlanul hagyott sebezhetőség volt egy nyilvánosan elérhető szerveren. Mivel a rendszeren nem végezték el az alapvető frissítéseket, a támadó zökkenőmentesen bejutott a belső hálózatba, ahol további ismert biztonsági hibákat kihasználva rendszergazdai jogosultságokat szerzett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel lényegében az MVH teljes Windows-tartományához, az összes kliens- és szervergéphez, a levelezőrendszerhez, valamint a felhasználói belépési adatokat kezelő rendszerekhez is hozzáférést kapott. Egy titkosítatlanul, egyszerű szövegfájlban tárolt jelszó révén a teljes virtualizációs környezetet is kompromittálta, ami 116 virtuális gépet és mintegy 229 terabájtnyi adatot érint. Szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a tömeges támadói aktivitás semmilyen biztonsági riasztást nem váltott ki a hálózatban.

Kapcsolódó cikkeink:

A hacker egy internetes fórumon elismerte a behatolást, állítása szerint kizárólag az anyagi haszonszerzés motiválta. Klasszikus váltságdíjat nem követel, csupán a zsarolóvírussal titkosított adatok feloldásához ajánlja fel fizetős szolgáltatását, a megszerzett információkat pedig inkább alkualapként kezeli. Az Államkincstár hivatalos közleményében orosz szerverekről indított akcióról írt, amit az elkövető határozottan és meglepődve cáfolt. Bár a közzétett képernyőképeken holland IP-cím szerepel, ez a hackerek körében megszokott álcázási technika része. Biztonsági elemzők szerint az elkövető valószínűleg egy magányosan dolgozó algériai férfi, aki a közelmúltban a román földhivatali rendszert is hasonló módszerekkel bénította meg.

A Magyar Államkincstár megerősítette a kibertámadás tényét, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a jelenlegi információik szerint adatvesztés nem történhetett. Tájékoztatásuk alapján a fenyegetés észlelése után az érintett szervereket azonnal leválasztották a hálózatról a további károk megelőzése érdekében. Kiemelték, hogy a titkosítás csak a belső munkatársak számítógépein tárolt állományokat érintette, az ügyféladatok továbbra is biztonságban vannak. A helyreállításon és a teljes körű kivizsgáláson a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei dolgoznak. Kiberbiztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy ekkora kiterjedésű incidens után a biztonságos működés csak a teljes hálózat rendkívül idő- és erőforrás-igényes újratelepítésével garantálható.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
#tech #biztonság #adatvédelem #kiberbűnözés #hacker #bűncselekmény #informatika #adatok #kibertámadás #magyar államkincstár #kiberbiztonság
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:33
09:14
08:44
08:27
08:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 3.
Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
2026. augusztus 3.
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
2026. augusztus 3.
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hete
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
3
2 hónapja
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
1 hete
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
5
2 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 07:15
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 06:27
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 08:42
Olyan változás jöhet a Dunánál, amire már nagyon sokan vártak itthon