Súlyos krízis a magyar állami szervnél: elképesztő méretű hackertámadás tarolta le a rendszert

Súlyos kibertámadás bénította meg a Magyar Államkincstár alá tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) informatikai rendszerét, amely kiberbiztonsági szakértők szerint a maximális, 10-es fokozatú besorolást érdemli. A magát ByteToBreachnek nevező hacker egy közel tízéves biztonsági rést kihasználva szerzett legmagasabb szintű hozzáférést a hálózathoz. Bár a kincstár szerint ügyféladatok nem kerültek veszélybe, a támadó vélhetően több száz terabájtnyi belső adathoz és a teljes virtualizációs környezethez is hozzáférést szerzett - számolt be a Telex.

A behatolás kiindulópontja egy 2017 óta ismert, ám javítatlanul hagyott sebezhetőség volt egy nyilvánosan elérhető szerveren. Mivel a rendszeren nem végezték el az alapvető frissítéseket, a támadó zökkenőmentesen bejutott a belső hálózatba, ahol további ismert biztonsági hibákat kihasználva rendszergazdai jogosultságokat szerzett.

Ezzel lényegében az MVH teljes Windows-tartományához, az összes kliens- és szervergéphez, a levelezőrendszerhez, valamint a felhasználói belépési adatokat kezelő rendszerekhez is hozzáférést kapott. Egy titkosítatlanul, egyszerű szövegfájlban tárolt jelszó révén a teljes virtualizációs környezetet is kompromittálta, ami 116 virtuális gépet és mintegy 229 terabájtnyi adatot érint. Szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a tömeges támadói aktivitás semmilyen biztonsági riasztást nem váltott ki a hálózatban.

A hacker egy internetes fórumon elismerte a behatolást, állítása szerint kizárólag az anyagi haszonszerzés motiválta. Klasszikus váltságdíjat nem követel, csupán a zsarolóvírussal titkosított adatok feloldásához ajánlja fel fizetős szolgáltatását, a megszerzett információkat pedig inkább alkualapként kezeli. Az Államkincstár hivatalos közleményében orosz szerverekről indított akcióról írt, amit az elkövető határozottan és meglepődve cáfolt. Bár a közzétett képernyőképeken holland IP-cím szerepel, ez a hackerek körében megszokott álcázási technika része. Biztonsági elemzők szerint az elkövető valószínűleg egy magányosan dolgozó algériai férfi, aki a közelmúltban a román földhivatali rendszert is hasonló módszerekkel bénította meg.

A Magyar Államkincstár megerősítette a kibertámadás tényét, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a jelenlegi információik szerint adatvesztés nem történhetett. Tájékoztatásuk alapján a fenyegetés észlelése után az érintett szervereket azonnal leválasztották a hálózatról a további károk megelőzése érdekében. Kiemelték, hogy a titkosítás csak a belső munkatársak számítógépein tárolt állományokat érintette, az ügyféladatok továbbra is biztonságban vannak. A helyreállításon és a teljes körű kivizsgáláson a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei dolgoznak. Kiberbiztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy ekkora kiterjedésű incidens után a biztonságos működés csak a teljes hálózat rendkívül idő- és erőforrás-igényes újratelepítésével garantálható.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA