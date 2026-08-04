Rendkívüli bejelentést tett a NAV: rengeteg magyar kisvállalkozónak változik meg az élete ősztől

Szeptember 1-jén elindul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, amelynek keretében a vállalkozásoknak a kézzel és számítógéppel kiállított nyugták adatait is továbbítaniuk kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A hatóság ugyanakkor négy hónapos türelmi időt biztosít, így 2026. december 31-éig nem szab ki bírságot az esetleges hibák miatt.

A NAV keddi közleményében azt írta, hogy a legegyszerűbb megoldást az ingyenesen elérhető ePénztárgép alkalmazás jelenti. Az alkalmazás automatikusan továbbítja a szükséges adatokat a hivatalnak, ezért a felhasználóknak nem kell külön adatot szolgáltatniuk.

Ez a megoldás elsősorban azoknak a kisebb vállalkozásoknak lehet hasznos, amelyek jelenleg papíralapú nyugtát állítanak ki. Ilyenek például a fodrászok, a villanyszerelők vagy a piaci árusok.

A kisebb vállalkozások egy egyszerű webes felületen keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. A nagyobb forgalmú cégek, a webáruházak, valamint más internetes kereskedők és szolgáltatók saját informatikai rendszerükből, gépi interfészen keresztül küldhetik be az adatokat.

A szabályok szerint a nyugta kibocsátását követő három naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást. Az adatokat napi összesítésben, adómértékenkénti bontásban kell megküldeni a NAV részére. A türelmi idő 2026. december 31-én jár le. 2027. január 1-jétől a NAV már mulasztási bírságot szabhat ki, ha a vállalkozás nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti a kötelező nyugtaadat-szolgáltatást.