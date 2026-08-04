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Sport

Eladó a legendás futballcsapat: hamar kicsekkolnak a tulajok, vajon mi történt?

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 13:13

Alig három évvel a 2023-as felvásárlást követően amerikai tulajdonosai ismét eladásra kínálják a Charlton Athletic labdarúgócsapatát. A leendő vevő a londoni klub ötödik tulajdonosa lehet az elmúlt hat évben - egy olyan együttesé, amely az utóbbi időszakban sikeresen stabilizálta a helyét a másodosztályban.

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A tulajdonosi kör az Oakwell Sports Advisoryt bízta meg a megfelelő vevő felkutatásával. A lehetséges befektetőknek kiküldött tájékoztató London utolsó, jelentős növekedési potenciállal rendelkező futballklubjaként hivatkozik a Charltonra - írja a The Guardian.

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A dokumentum szerint egy új tulajdonos akár öt-tízszeres tőkenövekedést is elérhet a Premier League-be való feljutás, a kereskedelmi terjeszkedés, valamint a női csapatba történő további befektetések révén. A Charlton nem kívánta kommentálni az eladásról szóló értesüléseket.

A klub vonzerejét növeli a délkelet-londoni elhelyezkedés és a 27 ezer férőhelyes The Valley stadion. A létesítmény ugyanakkor nem az egyesület, hanem a korábbi, a szurkolók által sokszor kritizált tulajdonos, Roland Duchâtelet birtokában van. A Charlton – miután korábban alternatív helyszíneket is megvizsgált – végül 2040-ig meghosszabbította a stadion bérleti szerződését.

Anglia
Charlton Athletic
Piaci érték: 31,25M €
Edző: Nathan Jones
Jelenlegi helyezés: #6
English Football League Championship helyezése
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Adatlap létrehozva: 2026.08.04.

A csapat a 2020-as évek elején rendkívül viharos időszakot élt át. Miután a szurkolók nyomására Duchâtelet 2020-ban mindössze egyetlen fontért megvált a klubtól, a Charlton rövid időn belül többször is gazdát cserélt, egy ideig belső harcok és bírósági ügyek is nehezítették a működést. A konszolidációt végül az hozta el, amikor 2023-ban a Gabriel Brener vezette, amerikai befektetőkből álló Global Football Partners (GFP) nagyjából 15 millió fontért felvásárolta a csapatot.

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A jelenlegi vezetőség alatt komoly sportszakmai előrelépés történt. A férficsapat 2025-ben, a Wembley-ben megnyert rájátszásdöntővel öt év után visszajutott a másodosztályba (Championship), és Nathan Jones irányításával stabilizálta a helyét, miközben az előző szezonban a női gárda is feljutott az élvonalba. Mivel a tulajdonosok az elmúlt három évben az edzőközpontra és a stadionra is jelentős összegeket költöttek, az eredeti, 15 millió fontos vételár többszörösét várják a jelenlegi tranzakciótól.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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