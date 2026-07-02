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Gazdaság

Rendkívüli fordulat a magyar devizapiacon: nem várt irányba indult el a forint csütörtök reggel

MTI
2026. július 2. 08:14

Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró jegyzése reggel hét órakor 355,68 forinton állt az előző délután hat órai 354,98 forint után. A dollár jegyzése 312,40 forintra ment fel 311,95 forintról, a svájci franké pedig 386,27 forintra 385,58-ról.

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Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 7,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 4,6 százalékkal erősebben a dollárral és 6,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
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