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Rendkívüli fordulat a magyar devizapiacon: nem várt irányba indult el a forint csütörtök reggel
Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 355,68 forinton állt az előző délután hat órai 354,98 forint után. A dollár jegyzése 312,40 forintra ment fel 311,95 forintról, a svájci franké pedig 386,27 forintra 385,58-ról.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 7,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 4,6 százalékkal erősebben a dollárral és 6,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
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Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
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Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
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