Rendkívüli fordulat a magyar devizapiacon: nem várt irányba indult el a forint csütörtök reggel

Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 355,68 forinton állt az előző délután hat órai 354,98 forint után. A dollár jegyzése 312,40 forintra ment fel 311,95 forintról, a svájci franké pedig 386,27 forintra 385,58-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 7,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 4,6 százalékkal erősebben a dollárral és 6,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.