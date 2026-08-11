Újra hamut szór az Etna: turisták ezrei rekedtek Szicíliában, magyarok is érintettek

Az Etna újabb kitörése súlyos fennakadásokat okoz Szicíliában: a vulkánból kiáramló hamu miatt felfüggesztették a légiforgalmat Catania repülőterén, több mint 200 járatot töröltek vagy átirányítottak, a repülőtér holnap délelőtt 11-ig nem indít és nem fogad járatokat. A turisztikai főszezon közepén kialakult helyzet becslések szerint mintegy 30 ezer embert érint, sok turista pedig nem tudja elhagyni a szigetet.

A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicílián. Az Etnától délre fekvő Cataniában, a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel-, illetve leszállni.

Kedden reggel ugyan egy időre megnyitott a reptér, de mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A cataniai repülőtéren a légiforgalmat a hivatalos oldal szerint szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór, mindemellett két kürtőből is - 2360 és 2750 méteren - ömlik láva. Keddre virradóra egy harmadik kürtő is nyílt mintegy 1900 méteren.

A légiközlekedésben most már sorban ötödik napja fennakadások vannak a turisztikai főszezonban. Catania repülőtere jelenleg a legmagasabb fokú, piros riasztás alatt áll. Az utasok igyekeznek a palermói repülőtérre kitérni. Becslések szerint jelenleg 30 ezer embert érint a helyzet. Számos turistának Szicílián meg kellett hosszabbítania ott tartózkodását, miközben a szigeten minden szálláshely betelt, így többen a repülőtéren alszanak. A törölt járatok között Budapestre tartó Ryanair gép is van, azonban egyelőre a holnap estére tervezett Wizz Air járat még aktív.

Filippo Lagana olasz színész az Instagramon közölte, hogy egy Catania és Palermo között közlekedő transzferbuszon lévő helyért 700 eurót (256 ezer forint) kérnek egy körülbelül 200 kilométeres útért. A fővárosba tartó vonatok, ahonnan könnyebb elérni a nemzetközi járatokat, túlzsúfoltak.