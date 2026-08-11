2026. augusztus 12. szerda Klára
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Újra hamut szór az Etna: turisták ezrei rekedtek Szicíliában, magyarok is érintettek
Utazás

Újra hamut szór az Etna: turisták ezrei rekedtek Szicíliában, magyarok is érintettek

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 11. 20:47

Az Etna újabb kitörése súlyos fennakadásokat okoz Szicíliában: a vulkánból kiáramló hamu miatt felfüggesztették a légiforgalmat Catania repülőterén, több mint 200 járatot töröltek vagy átirányítottak, a repülőtér holnap délelőtt 11-ig nem indít és nem fogad járatokat. A turisztikai főszezon közepén kialakult helyzet becslések szerint mintegy 30 ezer embert érint, sok turista pedig nem tudja elhagyni a szigetet. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicílián. Az Etnától délre fekvő Cataniában, a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel-, illetve leszállni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden reggel ugyan egy időre megnyitott a reptér, de mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A cataniai repülőtéren a légiforgalmat a hivatalos oldal szerint szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór, mindemellett két kürtőből is - 2360 és 2750 méteren - ömlik láva. Keddre virradóra egy harmadik kürtő is nyílt mintegy 1900 méteren.

Kapcsolódó cikkeink:

A légiközlekedésben most már sorban ötödik napja fennakadások vannak a turisztikai főszezonban. Catania repülőtere jelenleg a legmagasabb fokú, piros riasztás alatt áll. Az utasok igyekeznek a palermói repülőtérre kitérni. Becslések szerint jelenleg 30 ezer embert érint a helyzet. Számos turistának Szicílián meg kellett hosszabbítania ott tartózkodását, miközben a szigeten minden szálláshely betelt, így többen a repülőtéren alszanak. A törölt járatok között Budapestre tartó Ryanair gép is van, azonban egyelőre a holnap estére tervezett Wizz Air járat még aktív.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Filippo Lagana olasz színész az Instagramon közölte, hogy egy Catania és Palermo között közlekedő transzferbuszon lévő helyért 700 eurót (256 ezer forint) kérnek egy körülbelül 200 kilométeres útért. A fővárosba tartó vonatok, ahonnan könnyebb elérni a nemzetközi járatokat, túlzsúfoltak. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #katasztrófa #turizmus #repülőtér #olaszország #turisták #utasok #repülőjárat #járattörlés #légiforgalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:55
10:28
10:22
10:15
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
2026. augusztus 11.
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
2026. augusztus 11.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 12. szerda
Klára
33. hét
Augusztus 12.
A fiatalok világnapja
Augusztus 12.
Az elefántok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
1 hete
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
4
2 hete
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
5
1 hete
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 10:03
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 06:14
Kinyírja a hőség a tujákat: itt az új sláger, az aszálytűrő „csodasövény”, de van vele egy bökkenő
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 10:27
Beindult a vész-üzemmód itthon: nagyobb a baj, mint sokan gondolják