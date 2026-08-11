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A gazdasági hírekben nap mint nap találkozhatunk olyan kifejezésekkel, mint az infláció, a GDP vagy az árfolyam, de vajon tényleg tudjuk, mit jelentenek? Ez a kvíz most próbára teszi, mennyire mozogsz otthonosan a leggyakrabban használt közgazdasági fogalmak között. Lehet, hogy néhány kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, de nem árt alaposan átgondolni a válaszokat!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet! 1/10 kérdés Mit jelent az infláció? Egyetlen termék árának hirtelen megugrását A forint árfolyamának minden változását A bérek általános csökkenését Az általános árszínvonal tartós emelkedését Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a bruttó munkabér? A munkáltató valamennyi költsége A dolgozó által évente megtakarított összeg A munkaszerződés szerinti, adók és más levonások előtti munkabér A dolgozó bankszámlájára érkező összeg Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent az export? Áruk vagy szolgáltatások értékesítését külföldre A külföldi pénz forintra váltását Belföldi termékek raktározását Külföldi termékek behozatalát az országba Következő kérdés 4/10 kérdés Mit mutat meg egy pénznem árfolyama? Azt, hogy az egyik pénznemből mennyiért lehet egy másik pénznemet vásárolni Azt, hogy mennyi adót kell fizetni a pénzváltás után Azt, hogy mekkora az éves infláció Azt, hogy mennyi készpénz van az országban Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a költségvetés? Egy adott időszak várható bevételeinek és kiadásainak terve A fizetésből levont járulékok összege Egy vállalkozás összes tartozása Egy bankszámla éves kivonata Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a profit vagy nyereség? A tulajdonos által befizetett induló tőke A bevételeknek a költségeket meghaladó része A vállalkozás bankszámláján található összes pénz A vállalkozás teljes árbevétele Következő kérdés 7/10 kérdés Mit mér a bruttó hazai termék, vagyis a GDP? Kizárólag a hazai tulajdonú vállalatok bevételét Az ország lakosságának teljes vagyonát Az állam egy év alatt beszedett összes adóját Egy ország területén, meghatározott időszak alatt létrehozott gazdasági teljesítményt Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a befektetések diverzifikációja? A teljes megtakarítás egyetlen ígéretes részvénybe fektetését A pénz megosztását különböző befektetések között A befektetések minél gyakoribb eladását Kizárólag külföldi pénznemek vásárlását Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az osztalék? A részvény megvásárlásakor fizetett díj Egy vállalat alkalmazottainak kötelező jutalma A részvényes által fizetendő éves tagsági díj Egy társaság nyereségéből a tulajdonosoknak kifizetett összeg Következő kérdés 10/10 kérdés Mit nevezünk recessziónak? Minden olyan negyedévet, amikor emelkedik az infláció A tőzsdei árfolyamok egynapos zuhanását A gazdasági tevékenység széles körű és számottevő visszaesését Az export bármilyen mértékű csökkenését Eredmények

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