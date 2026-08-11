Az infláció sok éve a legjobb eredményét mutatta júliusban, de bőven vannak olyan vakfoltok a gazdaságban, amik megoldásra várnak - írja elemzésében a GKI.
Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!
A gazdasági hírekben nap mint nap találkozhatunk olyan kifejezésekkel, mint az infláció, a GDP vagy az árfolyam, de vajon tényleg tudjuk, mit jelentenek? Ez a kvíz most próbára teszi, mennyire mozogsz otthonosan a leggyakrabban használt közgazdasági fogalmak között. Lehet, hogy néhány kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, de nem árt alaposan átgondolni a válaszokat!
Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!
Ezen a kvízen még echte fővárosiak is elhasalhatnak.
Jöhet egy kvíz, ami egyszerre teszteli a földrajz- és a történelemtudásodat? Mutasd meg, mennyire ismered a Föld őslakos népeit és őshazájukat!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
Vajon felismered Magyarország megyéit pusztán a körvonaluk alapján? Tedd próbára a földrajztudásodat ezzel a 10 kérdéses vaktérképes kvízzel!
Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.
TOP 10 júliusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, zenei és utazós kvízeink, mennyire ismered a Magyarország városait és falvait!
A TOP10 júliusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi kvízek kerültek, de akadt köztük Balatonról, Budapestről, zenéről szóló kvíz is. Tölts ki 1-2 kérdéssort a legjobbakból!
Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!
Ha szereted a science fictiont, a fantasyt és a kalandos történeteket, ez a kvíz neked szól.
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?
Rajongsz Harry Potterért? Akkor ünnepeld a születésnapját ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered valójában a kedvenc varázslódat!
A legjobb retro reklámok örökre beégtek az agyunkba... vagy mégsem? Lássuk, felismered-e a legendás szlogeneket és márkákat!
Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.