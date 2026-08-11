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Kvíz

Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 17:56

A gazdasági hírekben nap mint nap találkozhatunk olyan kifejezésekkel, mint az infláció, a GDP vagy az árfolyam, de vajon tényleg tudjuk, mit jelentenek? Ez a kvíz most próbára teszi, mennyire mozogsz otthonosan a leggyakrabban használt közgazdasági fogalmak között. Lehet, hogy néhány kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, de nem árt alaposan átgondolni a válaszokat!

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Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!

1/10 kérdés
Mit jelent az infláció?
Egyetlen termék árának hirtelen megugrását
A forint árfolyamának minden változását
A bérek általános csökkenését
Az általános árszínvonal tartós emelkedését
2/10 kérdés
Mi a bruttó munkabér?
A munkáltató valamennyi költsége
A dolgozó által évente megtakarított összeg
A munkaszerződés szerinti, adók és más levonások előtti munkabér
A dolgozó bankszámlájára érkező összeg
3/10 kérdés
Mit jelent az export?
Áruk vagy szolgáltatások értékesítését külföldre
A külföldi pénz forintra váltását
Belföldi termékek raktározását
Külföldi termékek behozatalát az országba
4/10 kérdés
Mit mutat meg egy pénznem árfolyama?
Azt, hogy az egyik pénznemből mennyiért lehet egy másik pénznemet vásárolni
Azt, hogy mennyi adót kell fizetni a pénzváltás után
Azt, hogy mekkora az éves infláció
Azt, hogy mennyi készpénz van az országban
5/10 kérdés
Mi a költségvetés?
Egy adott időszak várható bevételeinek és kiadásainak terve
A fizetésből levont járulékok összege
Egy vállalkozás összes tartozása
Egy bankszámla éves kivonata
6/10 kérdés
Mit jelent a profit vagy nyereség?
A tulajdonos által befizetett induló tőke
A bevételeknek a költségeket meghaladó része
A vállalkozás bankszámláján található összes pénz
A vállalkozás teljes árbevétele
7/10 kérdés
Mit mér a bruttó hazai termék, vagyis a GDP?
Kizárólag a hazai tulajdonú vállalatok bevételét
Az ország lakosságának teljes vagyonát
Az állam egy év alatt beszedett összes adóját
Egy ország területén, meghatározott időszak alatt létrehozott gazdasági teljesítményt
8/10 kérdés
Mit jelent a befektetések diverzifikációja?
A teljes megtakarítás egyetlen ígéretes részvénybe fektetését
A pénz megosztását különböző befektetések között
A befektetések minél gyakoribb eladását
Kizárólag külföldi pénznemek vásárlását
9/10 kérdés
Mi az osztalék?
A részvény megvásárlásakor fizetett díj
Egy vállalat alkalmazottainak kötelező jutalma
A részvényes által fizetendő éves tagsági díj
Egy társaság nyereségéből a tulajdonosoknak kifizetett összeg
10/10 kérdés
Mit nevezünk recessziónak?
Minden olyan negyedévet, amikor emelkedik az infláció
A tőzsdei árfolyamok egynapos zuhanását
A gazdasági tevékenység széles körű és számottevő visszaesését
Az export bármilyen mértékű csökkenését
Címlapkép: Getty Images
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