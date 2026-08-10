Múlt hét kedden - augusztus 4-én - milliméterekre voltunk attól, hogy a Paksi Atomerőművet az alacsony vízállás miatt teljesen le kelljen állítani.
Hivatalos! Két jelölt közül az egyikük lehet Magyarországon az új köztársasági elnök: hamarosan szavaznak róla
Benyújtotta a hétfő 10 órai határidőig a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja a parlamentnek a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, negyven képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges.
Az Országgyűlés honlapján a keddi választás kapcsán közzétett javaslatot a 141 tagú Tisza-frakció 140 képviselője írta alá, egyedül az államfő feladat és jogköreit ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök kézjegye nem szerepel rajta. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta az Országgyűlésnek indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek, a kezdeményezéshez azonban csak a Mi Hazánk hat képviselőjének aláírását csatolták. Hallerné Nagy Anikó, a házelnök feladatait ellátó országgyűlési alelnök korábbi tájékoztatása szerint a határidőig beérkezett jelöléseket a házbizottság 12.30 órakor kezdődő ülésén tekintik át.
A 42 tagú Fidesz-frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP-frakcióval is jelölhetett volna, de mindkét képviselőcsoport közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyok Tamás korábbi államfő eltávolítását.
A Tisza országgyűlési képviselőcsoportja szombaton titkos szavazáson döntött arról, hogy Baka András államfőjelöltségét támogatja. A döntést a Facebookon bejelentő Magyar Péter miniszterelnök közölte: a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek.
Az Országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.
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Friss! Államfőválasztás kedden 14 órakor
Szavazás kedden 14 órakor - kommentálta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebookon azt, hogy a Tisza-frakció benyújtotta a parlamentnek a Baka András köztársaságielnök-jelöléséhez szükséges ajánlóívet. A kormányfő azt írta: a Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást államfőnek.
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