Elképesztő kiáltványt fogalmazott meg Mark Zuckerberg: olyan jöhet a világban, ami eddig sose volt - ez mindent megváltoztat

Mark Zuckerberg nyílt forráskódú, mindenki számára elérhető mesterséges szuperintelligencia létrehozását tűzte ki célul. A Meta elnök-vezérigazgatója egy friss, terjedelmes esszében fejtette ki, hogy a technológia szigorú szabályozása és központi irányítása helyett az emberek kezébe kell adni a kontrollt, amihez a cég egy új, nyílt modellt is bemutatott - írta a 24.hu.

A Meta vezetője az augusztus 10-én megjelent, "A jövő mindenkié" című, több mint hatezer szavas írásában úgy fogalmazott, hogy a szuperintelligencia az emberiség történetének egyik legfontosabb találmánya lesz, amely korábban nem látott jólétet és szabadságot hozhat. Bár sokan úgy vélik, hogy egy ilyen erejű technológiát csak maguk a fejlesztők vagy egy szűk szakértői csoport felügyelhetne, Zuckerberg határozottan elutasítja ezt a megközelítést, és a széles körű, nyílt hozzáférésben látja a jövőt.

A kiáltvánnyal egy időben a vállalat bemutatta legújabb, Muse Glimmer nevű, nyílt forráskódú modelljét is. Ezzel a Meta nyíltan kesztyűt dobott a piacon lévő legnagyobb riválisainak, az OpenAI-nak és az Anthropicnak. A versenytársak filozófiája azonban gyökeresen eltér Zuckerbergétől, ők ugyanis túlságosan veszélyesnek tartják a nyílt rendszereket, és amellett érvelnek, hogy a legfejlettebb modelleket szigorú kontroll alatt kell tartani.

Zuckerberg az esszében az állami beavatkozás kérdésére is kitért. Kifejezetten károsnak tartja a mesterséges intelligencia és az ahhoz szükséges adatközpontok túlszabályozását, érvelése szerint ugyanis a korlátozások csak arra lennének jók, hogy Kína átvegye a vezetést a globális technológiai versenyben. A milliárdos egyúttal érdemi vita nélkül lesöpörte az asztalról a fejlesztésekkel kapcsolatos leggyakoribb félelmeket, így a munkahelyek tömeges megszűnését, az autonóm fegyverek elterjedését és a kiberbiztonsági kockázatokat is.