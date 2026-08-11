Óriási eredmény az Eb-n: aranyérmes a kalapácsvető Halász Bence!

Halász Bence messze túldobta a riválisokat, a magyar atlétika 19. Eb-aranyát szerezve meg a birminghami viadalon.

84,25 méteres új országos csúccsal nyert aranyérmet Halász Bence a férfi kalapácsvetők birminghami Európa-bajnoki döntőjében, megszerezve ezzel a magyar atlétika 19. Eb-címét. A mindössze 19 esztendős Szabados Ármin a nyolcadik helyen zárta a kedd esti finálét.

A döntőben Halász már az első sorozatban magához ragadta a vezetést 80,96 méteres kísérletével, rögtön egyértelművé téve ellenfelei számára, hogy az aranyéremért jött. Bár a második körben ő és a mezőny nagy része is gyengébben teljesített, a harmadik próbálkozásra 81,84 méterre javított, így magabiztosan őrizte vezető helyét.

A döntő másik magyar versenyzője, a tavalyi tokiói világbajnokságon a felnőttek közé berobbanó Szabados Ármin két rontott kísérlet után nehéz helyzetbe került. A Haladás tehetsége azonban remekül bírta a nyomást, harmadik dobására 76,91 métert ért el, amivel kiharcolta a folytatás lehetőségét a legjobb nyolc között.

A verseny az ötödik sorozatban hágott a tetőfokára. A német Merlin Hummel 81,30 méteres dobásával feljött a második helyre, ám ez csak még inkább felpörgette Halász motivációját. Németh Zsolt tanítványa egy tökéletesen kivitelezett forgás után óriásit dobott, a kalapács pedig 84,25 méternél ért földet. Ezzel nemcsak a világ idei legjobb eredményét és saját egyéni csúcsát javította meg, hanem átadta a múltnak Szabados edzője, Annus Adrián 2003-as, 84,19 méteres országos rekordját is. A mindent eldöntő hatalmas dobásról itt a videó:

Ez a dobás végleg eldöntötte az Európa-bajnoki cím sorsát. Az utolsó körben Halász már biztos győztesként léphetett a dobókörbe, majd a vállára terített magyar zászlóval ünnepelhette pályafutása nyolcadik felnőtt világversenyes érmét, amely egyben az első aranya. Az ezüstérmet a német Hummel, a bronzot pedig az ukrán Mihajlo Kohan szerezte meg 79,49 méterrel, míg Szabados Ármin a nyolcadik helyen fejezte be a viadalt.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA