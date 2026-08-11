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Beszólt honfitársának a magyar válogatott korábbi német kapitánya: nem kertelt Mätthaus, ezt látná szívesen Nagelsmanntól

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 20:13

Lothar Matthäus azt tanácsolta Julian Nagelsmannak, hogy vállaljon munkát külföldön, miután a szakember a csalódást keltő észak-amerikai világbajnokságot követően távozott a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

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A korábbi aranylabdás legenda, a korábban a magyar válogatottat is irányító Lothar Mätthaus a Sky csatornán futó rovatában fejtette ki, hogy hazájában túlságosan nagy nyomás és figyelem nehezedne Nagelsmannra, míg légiósként jóval nyugodtabb körülmények között dolgozhatna - így érdemes lenne megfontolnia, hogy külföldön vállaljon munkát.

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Matthäus úgy látja: jelenleg arra sincs sok esély, hogy a szakember a közeljövőben egy német élcsapatnál vezetőedzői posztot kapjon. Meglátása szerint a tréner az utóbbi időben túl érzékenyen, sokszor sértődötten reagált az őt ért bírálatokra, pedig a profi futballban teljesen természetes a kritika, ha elmaradnak az eredmények és a látványos játék – márpedig a válogatottnál az elmúlt időszakban mindkettő hiányzott.

A 2023-ban kinevezett Nagelsmann sorsa azután pecsételődött meg, hogy a nemzeti csapat hatalmas csalódást keltve már a kieséses szakasz első körében, a legjobb 32 között búcsúzott a Paraguay elleni vereséggel a nyári világbajnokságon. Helyét alig néhány hete, július 24-én Jürgen Klopp vette át: a válogatott új szövetségi kapitánya a Liverpooltól való 2024-es távozása óta most vállalt először edzői feladatot, megbízatása pedig a 2030-as világbajnokság végéig szól.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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