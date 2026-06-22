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Megdöbbentő szigorítás jön a magyarok kedvenc vidékein: sok dízelautósnak befellegzett
Október 1-jétől új, szigorúbb dízelautó-korlátozások léphetnek életbe Észak-Olaszország több nagyvárosában. A tervek szerint az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát Piemont, Lombardia, Emilia-Romagna és Veneto régióiban is korlátozhatják, ami Milánótól Velencén át Torinóig számos népszerű úti célt érinthet. A változás különösen az autós turistákat érintheti érzékenyen, akiknek érdemes előre tájékozódniuk az új szabályokról.
Néhány hónapon belül újabb közlekedési korlátozások léphetnek életbe Észak-Olaszországban. A jelenlegi tervek szerint 2026. október 1-jétől az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát is korlátozhatják négy régió több nagyvárosában.
Az intézkedés Piemontot, Lombardiát, Emilia-Romagnát és Venetót érinti. A szabályozás elsősorban a 100 ezer lakosnál népesebb településekre vonatkozik, így többek között Milánóban, Torinóban, Velencében és Veronában is változásokra kell készülniük az autósoknak.
A korlátozások eredetileg 2025-ben léptek volna hatályba, azonban az olasz kormány és a parlament egy évvel elhalasztotta a bevezetésüket. A halasztásnak köszönhetően az Euro 5-ös dízelautók tulajdonosai még egy évig elkerülhették a szigorításokat, a szabályok azonban hamarosan életbe léphetnek.
Régiónként eltérő szabályok jöhetnek
A pontos előírások nem mindenhol lesznek azonosak. Egyes régiók időszakos vagy szezonális korlátozásokat vezethetnek be, míg Venetóban akár egész évben érvényes tiltás is vonatkozhat az Euro 5-ös dízeljárművekre.
Ez azt jelenti, hogy az autósoknak utazás előtt érdemes tájékozódniuk az adott régióban érvényes szabályokról, különösen akkor, ha régebbi dízelautóval indulnak útnak.
Az EU régóta sürgeti a szigorítást
A dízelautók korlátozása nem új kezdeményezés. Az Európai Bizottság már évek óta bírálja Olaszországot a levegőminőségi határértékek rendszeres túllépése miatt. Brüsszel 2014 óta három kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen a légszennyezettségi előírások megsértése miatt.
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A korlátozások célja a levegő minőségének javítása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése, különösen az ország északi részén.
Észak-Olaszországban, főként a téli hónapokban, rendszeresen jelent problémát a magas légszennyezettség. Különösen a Pó-síkság számít kritikus területnek, ahol a szálló por koncentrációja gyakran meghaladja az uniós határértékeket.
A tervezett intézkedések ezt a problémát hivatottak mérsékelni. A magyar autósok számára sem közömbös a változás, hiszen az észak-olaszországi régiók a legnépszerűbb külföldi úti célok közé tartoznak. Azoknak, akik Euro 5-ös dízelautóval terveznek utazást a térségbe, érdemes még az indulás előtt ellenőrizniük az adott város vagy régió aktuális közlekedési szabályait.
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