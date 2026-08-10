Remekeltek a magyarok az Eb nyitónapján: döntős a női váltó

Csak egy tizeddel maradt el 100 pillangón az országos csúcstól Milák Kristóf, a női váltó is szépen nyitotta az Eb-t.

Három magyar úszó jutott be az egyéni középdöntőkbe a párizsi vizes Európa-bajnokság hétfői nyitónapján, míg a női 4x200 méteres gyorsváltó az esti, Jackl Vivien pedig a keddi döntőben küzdhet az érmekért..

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 50 méter pillangón remekelt, 22,96 másodperces idejével mindössze egy tizeddel maradt el az országos csúcstól, így az ötödik helyen jutott a középdöntőbe. Szintén sikerrel vette a selejtezőt női 200 méter háton a mindössze 17 éves, ifjúsági Európa-bajnok Kokas Fanni a 13., valamint Szabó-Feltóthy Eszter a 6. helyen. Utóbbi erre az egyetlen versenyszámára koncentrálva szeretné kihozni magából a maximumot a kontinensviadalon.

A női 4x200 méteres gyorsváltó – Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Pádár Nikolett összeállításban – magabiztos úszással, harmadikként kvalifikálta magát az esti fináléba. Pádár korábban 100 méter gyorson is medencébe ugrott, de a 28. helyével ott nem jutott tovább. Elmondása szerint a rövidebb táv csupán ráhangolódás volt a fő számaira, a 200 és 400 méterre.

A nap zárásaként Jackl Vivien 800 méter gyorson a harmadik idővel biztosította helyét a keddi döntőben, ahol saját egyéni csúcsának megdöntését tűzte ki célul. A fiatal úszó felkészülésében komoly változások történtek az elmúlt időszakban, ugyanis a két évvel ezelőtti, 2024-es párizsi olimpia után edzőt váltott, majd a Shane Tusuppal töltött, kevésbé sikeres tavalyi év után visszatért nevelőedzőjéhez.

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Jackl az úszása után elmondta, hogy idén újra teher nélkül, élvezettel veti bele magát a munkába, és bár négy számban is indul az Eb-n, a szíve csücske továbbra is a 400 méter vegyes maradt.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA