Kegyetlen ősz vár a magyar dízelautósokra: olyan csapás érte a piacot, aminek mindannyian megisszuk a levét

A közeledő őszi fűtési szezon és a százhalombattai finomító elhúzódó karbantartási munkálatai miatt az árolló a közeljövőben várhatóan nem fog zárulni - írja cikkében a G7.

Ismét jelentősen drágább a gázolaj a benzinnél a hazai töltőállomásokon, ami az európai finomítók történelmi hiányosságaira, a közel-keleti szállítási útvonalak idén tavaszi fennakadására és az amerikai tartalékok drasztikus apadására vezethető vissza.

A hét elején a dízel literenkénti átlagára 658, míg a benziné 577 forint volt. Bár a gázolaj előállítása alapvetően egyszerűbb, és az ipari, valamint árufuvarozási felhasználás miatt hagyományosan alacsonyabb jövedéki adó sújtotta, az elmúlt évtizedek európai energiapolitikája alapjaiban változtatta meg a piacot. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését előtérbe helyező uniós környezetvédelmi szabályok hatására a kontinensen robbanásszerűen megnőtt a dízelüzemű járművek aránya, miközben az európai finomítókat korábban jórészt benzin előállítására tervezték.

Az évtizedek alatt kialakult strukturális hiányt tovább fokozta, hogy a gázolaj finomítása a szigorodó környezetvédelmi előírások – például az alacsonyabb kéntartalom megkövetelése – miatt egyre költségesebbé vált. Szintén jelentős pluszkeresletet teremtett, hogy a tengeri hajózásban a szigorodó szabályozás miatt a tisztított gázolaj vette át a korábbi, erősen környezetszennyező nehézüzemanyagok helyét. Mivel a finomítók csak korlátozottan tudják módosítani a kőolajból kinyert termékek kihozatali arányát, a kínálat nem tudta zökkenőmentesen követni a megnövekedett igényeket.

Európa gázolajhiánya a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háború következtében vált igazán kritikussá. A kieső orosz importot mintegy három év alatt sikerült közel-keleti, indiai és amerikai forrásokból pótolni, idén tavasszal azonban az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos csapást mért ezekre az új ellátási láncokra. A kieső ázsiai szállítmányokat jelenleg szinte teljes egészében az Egyesült Államok pótolja, amely soha nem látott mennyiségű üzemanyagot exportál az európai kontinensre.

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Érdemi árcsökkenést a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása hozhatna, ám ennek esélyei egyelőre bizonytalanok. Bár egy esetleges újabb hazai kormányzati árszabályozás nem zárható ki teljesen, egy ilyen lépés jelenleg óriási ellátásbiztonsági kockázatot jelentene. Magyarországnak ugyanis égető szüksége van az importra, különösen addig, amíg a százhalombattai finomító tavalyi tűzesetben megsérült egysége újra nem indul. A helyreállítási munkálatok befejezésére és a hazai termelés teljes helyreállására legkorábban szeptember második felében van kilátás.