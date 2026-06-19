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Itt a fordulat a magyar benzinkutakon: egyetlen tollvonással bármikor visszahozhatják a rögzített árakat?
A Tisza-kormány a csökkenő piaci árakra hivatkozva kivezeti az üzemanyagok hatósági árát, egy új törvényjavaslat azonban felhatalmazza Kapitány István minisztert arra, hogy piaci turbulenciák esetén rendeleti úton bármikor újraindítsa a benzinárstopot.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet azért kezdeményezte a rögzített üzemanyagárak megszüntetését, mert a töltőállomásokon a piaci árak várhatóan 10-15 forinttal a hatósági ár alá süllyednek. Az Országgyűlés elé terjesztett javaslat indoklása rámutat, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt okafogyottá vált a korábbi beavatkozás, a gazdasági stabilitás megőrzése érdekében azonban szükség van egy rugalmasabb rendszerre.
Bár a kormány kivezeti az ársapkát, egyetért a Fidesz-frakció korábbi figyelmeztetésével, amely szerint a törékeny világgazdasági környezetben az árak újra emelkedésnek indulhatnak. Ennek kezelésére a törvénymódosítás széles körű felhatalmazást ad Kapitány István kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy indokolt esetben miniszteri rendeletben határozza meg a benzin és a gázolaj maximális árát.
A jövőben a tárcavezető dönthet a fogyasztói érdekeket szem előtt tartva a hatósági áras termékek köréről, azok kiskereskedelmi áráról, valamint a bevezetés és az adatszolgáltatás részletszabályairól.
A jogszabály rendezi a korábban felszabadított biztonsági üzemanyagkészletek sorsát is. A még az Orbán-kormány márciusi döntése nyomán megnyitott készletekre a felszabadításkor érvényes régi szabályok, míg a májusi tételekre már az új törvény előírásai vonatkoznak. A módosítás alapján Kapitány István miniszter határozhatja meg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában lévő készletek újraelosztását, valamint a visszapótlás maximális árát is.
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