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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Autó

Itt a fordulat a magyar benzinkutakon: egyetlen tollvonással bármikor visszahozhatják a rögzített árakat?

Pénzcentrum
2026. június 19. 08:44

A Tisza-kormány a csökkenő piaci árakra hivatkozva kivezeti az üzemanyagok hatósági árát, egy új törvényjavaslat azonban felhatalmazza Kapitány István minisztert arra, hogy piaci turbulenciák esetén rendeleti úton bármikor újraindítsa a benzinárstopot. 

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Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet azért kezdeményezte a rögzített üzemanyagárak megszüntetését, mert a töltőállomásokon a piaci árak várhatóan 10-15 forinttal a hatósági ár alá süllyednek. Az Országgyűlés elé terjesztett javaslat indoklása rámutat, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt okafogyottá vált a korábbi beavatkozás, a gazdasági stabilitás megőrzése érdekében azonban szükség van egy rugalmasabb rendszerre.

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Bár a kormány kivezeti az ársapkát, egyetért a Fidesz-frakció korábbi figyelmeztetésével, amely szerint a törékeny világgazdasági környezetben az árak újra emelkedésnek indulhatnak. Ennek kezelésére a törvénymódosítás széles körű felhatalmazást ad Kapitány István kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy indokolt esetben miniszteri rendeletben határozza meg a benzin és a gázolaj maximális árát.

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A jogszabály rendezi a korábban felszabadított biztonsági üzemanyagkészletek sorsát is. A még az Orbán-kormány márciusi döntése nyomán megnyitott készletekre a felszabadításkor érvényes régi szabályok, míg a májusi tételekre már az új törvény előírásai vonatkoznak. A módosítás alapján Kapitány István miniszter határozhatja meg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában lévő készletek újraelosztását, valamint a visszapótlás maximális árát is.
Címlapkép: Getty Images
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