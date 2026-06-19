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autóbaleset, karambol, veszélyes autók
Autó

Sokkoló lista érkezett: ezeken a budapesti utakon a legnagyobb az esély a balesetre

Pénzcentrum
2026. június 19. 09:32

Miközben országosan alig emelkedett a közúti balesetek száma, Budapesten jelentős romlás látható a statisztikákban. Az idei év első négy hónapjában 15 százalékkal több személyi sérüléses baleset történt, mint egy évvel korábban. Az adatokból az is kiderül, mely fővárosi utak számítanak a legveszélyesebbnek – írja a vezess.hu.

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Romlik a közlekedésbiztonsági helyzet Budapesten, miközben országos szinten csak minimális növekedést mutat a közúti balesetek száma.

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A fővárosban 2026 első négy hónapjában összesen 898 személyi sérüléssel járó közúti balesetet regisztráltak, ami 15 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A tavalyi adatok alapján a legtöbb sérüléses baleset a XIII. kerületi Váci úton történt, ahol 36 ilyen esetet jegyeztek fel. A második helyen a XVII. kerületi Pesti út végzett 32 balesettel, míg a harmadik legtöbb ütközést a Thököly úton regisztrálták, összesen 31 alkalommal.

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A puszta esetszámok azonban nem feltétlenül mutatják meg, mely útszakaszok a legkockázatosabbak. Ha az utak hosszát is figyelembe vesszük, egészen más rangsor rajzolódik ki. Kilométerre vetítve ugyanis a Teréz körút bizonyult a legveszélyesebbnek: a mindössze 900 méteres szakaszon 2025-ben 21 személyi sérüléssel járó baleset történt.

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A lista élmezőnyében szerepel a József körút és az Erzsébet körút is, vagyis a Nagykörút több szakasza a főváros legveszélyesebb útjai közé tartozik.

Mndez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy az elmúlt években folyamatosan bővült a fixen telepített traffipaxok és traffiboxok hálózata Budapesten. Bár a halálos balesetek száma csökkenő tendenciát mutat, a személyi sérüléssel járó ütközésekből egyre több történik a főváros útjain.
Címlapkép: Getty Images
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