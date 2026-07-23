Kiadták a harmadfokú riasztást erre a magyar folyóra: bűzös, ismeretlen anyag miatt leállították a vízkivételt

A szennyezés terjedését már megállították, de az érintett szakaszon elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették a vízkivételt.

Harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a Fekete-Körösön, a román-magyar határ közelében, miután nagy mennyiségű, bűzös és ismeretlen összetételű uszadék halmozódott fel a folyón.

A Dénesmajor térségében felhalmozódott hordalék helyzete jelenleg stabil. A vízügyi szakemberek első lépésként egy merülőfal segítségével zárták el az uszadék útját, így akadályozva meg a szennyeződés továbbterjedését. Az összegyűlt anyagot hamarosan kiemelik a folyómederből, majd gondoskodnak a szakszerű ártalmatlanításáról.

A hatóságok több ponton is vízmintát vettek, a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredményeire azonban várhatóan még két napot kell várni. Amíg a mérési adatok nem érkeznek meg, a békési duzzasztóműnél biztonsági okokból leállították a vízkivételt. Az azonnali intézkedés a folyó alsóbb szakaszainak, valamint a vízhasználó gazdálkodóknak a védelmét szolgálja.

A vízminőségi vizsgálatok eredményétől függ az is, hogy a szanazugi és a városerdei szabadstrandok továbbra is biztonságosan látogathatók maradnak-e.

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A hatóságok a káreseményről tájékoztatták a román partnerszervezeteket is. Csütörtökön a magyar vízügyi, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szervek, a népegészségügyi hatóság, valamint a helyi nemzeti park igazgatóságának munkatársai közös helyszíni szemlén mérték fel a helyzetet.