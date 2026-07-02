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Megtakarítás

Történelmi csúcs a BÉT-en! Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét

MTI
2026. július 2. 18:10

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2273,58 pontos, 1,63 százalékos emelkedéssel, 141 741,65 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 25,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

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Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: az európai és az amerikai piacokhoz hasonlóan a magyar parketten is jó hangulatban telt a kereskedés. A BÉT-en elsősorban a Mol emelkedése húzta fel a BUX-ot.

A részvényelemző úgy vélte, a Mol jelentős, több mint 3 százalékos emelkedésének hátterében az állhat, hogy a vállalat Lengyelországban 200 millió eurónyi kötvényt bocsátott ki, és a piac azt feltételezi, hogy ennek bevétele a szerbiai Nis felvásárlását fedezi. Jelezte ugyanakkor, hogy mindez egyelőre spekuláció.

  • A Mol 132 forinttal, 3,6 százalékkal 3800 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 740 forinttal, 1,61 százalékkal 46 710 forintra, új történelmi csúcsra emelkedett, forgalmuk 20,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 34 forinttal, 1,29 százalékkal 2660 forintra nőtt, forgalma 575,5 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 110 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9315,04 ponton zárt csütörtökön, ez 145,56 pontos, 1,59 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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