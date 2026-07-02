Az Orbán-kormány összesen 190,6 milliárd forintot fordított az akkumulátorgyárakat kiszolgáló víziközmű-fejlesztésekre, ennek az összegnek a huszada elég lett volna a Velencei-tóra.
Történelmi csúcs a BÉT-en! Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2273,58 pontos, 1,63 százalékos emelkedéssel, 141 741,65 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 25,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: az európai és az amerikai piacokhoz hasonlóan a magyar parketten is jó hangulatban telt a kereskedés. A BÉT-en elsősorban a Mol emelkedése húzta fel a BUX-ot.
A részvényelemző úgy vélte, a Mol jelentős, több mint 3 százalékos emelkedésének hátterében az állhat, hogy a vállalat Lengyelországban 200 millió eurónyi kötvényt bocsátott ki, és a piac azt feltételezi, hogy ennek bevétele a szerbiai Nis felvásárlását fedezi. Jelezte ugyanakkor, hogy mindez egyelőre spekuláció.
- A Mol 132 forinttal, 3,6 százalékkal 3800 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 740 forinttal, 1,61 százalékkal 46 710 forintra, új történelmi csúcsra emelkedett, forgalmuk 20,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 34 forinttal, 1,29 százalékkal 2660 forintra nőtt, forgalma 575,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 110 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9315,04 ponton zárt csütörtökön, ez 145,56 pontos, 1,59 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Bár a költségvetésben hatalmas hiány tátong, a frissen hivatalba lépett kormány euróbevezetési tervei és stabilizációs lépései javították a magyar eszközök megítélését.
Családi viszály robbant ki Nádas György és két fia között a humorista édesanyjának hagyatéka miatt.
Az arany és az ezüst árfolyama egyaránt kulcsfontosságú lélektani határok körül ingadozik.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Sokkoló számok a magyar valóságról: még a magas jövedelműek közül is rengetegen kifogynak a pénzből a hónap végére
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A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni.
Jelentősen javult a magyarok pénzügyi ellenállóképessége az elmúlt egy évben, mélyponton a legkiszolgáltatottabb középkorúak aránya.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 170,56 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 138 901,29 ponton zárt szerdán.
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