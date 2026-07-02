Történelmi csúcs a BÉT-en! Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2273,58 pontos, 1,63 százalékos emelkedéssel, 141 741,65 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 25,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: az európai és az amerikai piacokhoz hasonlóan a magyar parketten is jó hangulatban telt a kereskedés. A BÉT-en elsősorban a Mol emelkedése húzta fel a BUX-ot.

A részvényelemző úgy vélte, a Mol jelentős, több mint 3 százalékos emelkedésének hátterében az állhat, hogy a vállalat Lengyelországban 200 millió eurónyi kötvényt bocsátott ki, és a piac azt feltételezi, hogy ennek bevétele a szerbiai Nis felvásárlását fedezi. Jelezte ugyanakkor, hogy mindez egyelőre spekuláció.