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Hamarosan tényleg értelmetlen lesz a benzinárstop? Nagy áresés jön a kutakon csütörtöktől

Pénzcentrum
2026. június 17. 11:22

Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára literenként.

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Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet - írja a holtankoljak.hu.

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A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

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Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a benzin és a gázolaj piaci ára már ezen a héten a hatósági ár alá csökkenhet.

2026.06.17-én az átlagárak a következők:

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  • 95-ös benzin: 635 Ft/liter
  • Gázolaj: 655 Ft/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
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