Hamarosan tényleg értelmetlen lesz a benzinárstop? Nagy áresés jön a kutakon csütörtöktől

Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára literenként.

Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet - írja a holtankoljak.hu.

A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a benzin és a gázolaj piaci ára már ezen a héten a hatósági ár alá csökkenhet.

2026.06.17-én az átlagárak a következők:

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95-ös benzin: 635 Ft/liter

Gázolaj: 655 Ft/liter

Védett árak: