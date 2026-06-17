A kormányfő bejelentése szerint a forint brutális erősödése és a nemzetközi piacon a kőolaj árának csökkenése is megengedi, hogy a védett ár alá menjen a...
Hamarosan tényleg értelmetlen lesz a benzinárstop? Nagy áresés jön a kutakon csütörtöktől
Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára literenként.
Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet - írja a holtankoljak.hu.
A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.
Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a benzin és a gázolaj piaci ára már ezen a héten a hatósági ár alá csökkenhet.
2026.06.17-én az átlagárak a következők:
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- 95-ös benzin: 635 Ft/liter
- Gázolaj: 655 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
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