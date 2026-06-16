Döbbenetes fordulat jön a magyar benzinkutakon: repedezik a rendszer, végleg eltűnhet a hatósági ár?

Az Egyesült Államok és Irán békekötésének hírére meredeken zuhant az olaj ára, miközben a forint többéves csúcsra erősödött. Ez a két kedvező piaci fordulat megteremtheti a feltételeket a márciusban bevezetett hazai üzemanyagár-stop kivezetésére, amelynek fenntartása az elmúlt hónapokban történelmi mélypontra apasztotta az ország biztonsági készleteit - számolt be a Portfolio.

A tőkepiacokon azonnali és heves reakciót váltott ki az a bejelentés, amely szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról. A hivatalos békemegállapodást pénteken írják alá Svájcban. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be a Hormuzi-szoros megnyitását és az amerikai tengerészeti blokád azonnali feloldását, amivel szabad utat engednek a kereskedelmi hajóknak. A hírre a kőolaj világpiaci ára zuhanni kezdett, a Brent jegyzése pedig szinte azonnal megközelítette a háború február 28-i kitörésekor mért szintet. Ezzel párhuzamosan a forint látványos erősödésbe kezdett, az euróval szemben közel ötéves csúcsot ért el, és a dollárral szemben is jelentősen javította a pozícióját.

Ezek a globális folyamatok közvetlen hatással vannak a magyarországi üzemanyag-ellátásra. Az iráni konfliktus miatt március 11-én bevezetett hatósági áras rendszer kivezetését a kormányzat korábban éppen a forintárfolyam és az olajárak normalizálódásától tette függővé. A szabályozás megszüntetésének lehetséges időpontjáról a MOL és a Tisza vezetősége már egyeztetett, az viszont egyelőre nem nyilvános, hogy pontosan milyen nyersolajár és forintárfolyam mellett léphet életbe a kivezetés. Bár a magyar autósok a rögzített árak miatt a kutakon egyelőre nem érzékelik a világpiaci árcsökkenést, a kereskedők számára kulcsfontosságú, hogy a beszerzési és a hatósági árak közötti különbség hamarosan a bevezetés óta nem látott, minimális szintre zsugorodhat.

Az intézkedés kivezetése már csak azért is időszerű, mert a rendszer fenntartása komoly zavarokat okozott a hazai ellátásban. A piaci viszonyokat le nem követő, rögzített árak miatt az üzemanyag-behozatal gyakorlatilag leállt, miközben a hazai fogyasztás még növekedett is. Emiatt az ellátást a biztonsági gázolaj- és benzintartalékok felszabadításával, nyomott áron kellett biztosítani, aminek következtében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a hazai készletek márciusban történelmi mélypontra süllyedtek.

A felhasznált biztonsági tartalékokat rövid időn belül vissza kell pótolni, aminek pénzügyi terhe egyelőre kérdéses. Ha a készletek visszavásárlása drágább lesz, mint a felszabadított mennyiségek értéke, az a tagi hozzájárulások emelkedésén keresztül hosszú távon a fogyasztói árakba is beépülhet.

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A jelenlegi kedvező makrogazdasági környezet ideális alkalmat teremthet a hatósági áras modell megszüntetésére. A végső döntéshez és a piac megnyugvásához azonban nem csupán politikai bejelentések szükségesek, hanem a fizikai normalizáció is elengedhetetlen. Kulcskérdés, hogy ténylegesen megindul-e a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban, megtörténik-e az aknamentesítés, visszatérnek-e a nemzetközi biztosítók és kereskedőházak a térségbe, és mindez megmutatkozik-e a valós szállítási adatokban.