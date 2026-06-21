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Autók a városi parkolóban
Autó

Brutális teszt: így változik az autód kemencévé fél óra alatt a kánikulában, csak így lehet kivédeni

Pénzcentrum
2026. június 21. 15:05

A nyári hőségben parkoló autók utastere percek alatt veszélyesen felmelegedhet, az ADAC mérései szerint pedig akár a 60 fokot is megközelítheti a belső hőmérséklet. Egy friss vizsgálat most azt mutatja meg, mely napvédő megoldások képesek érdemben csökkenteni ezt a hőterhelést - és melyek azok, amelyek inkább csak minimális védelmet nyújtanak a tűző napon álló autóban.

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A nyári hőségben napon hagyott autók utastere meglepően gyorsan extrém hőmérsékletet érhet el. Az ADAC műszaki szakértőinek vizsgálatai szerint a 60 fokos belső hőmérséklet sem számít ritkaságnak egy álló járműben. A kérdés ezért nem csak az, hogy mennyire forrósodik fel az autó, hanem az is, milyen eszközökkel lehet ezt érdemben mérsékelni.

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Egy ADAC-vizsgálat kimutatta, hogy a parkoló autók utastere már 30 perc után elérheti az 50 fokot, nagyjából egy óra elteltével pedig kialakul a csúcshőmérséklet. Hosszabb parkolás esetén, akár 90 perc után is, a belső tér közel 60 fokra hevülhet.

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Ez nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is: az autó belső felületei – például a műszerfal vagy a kormány – védelem nélkül akár 70 fok fölé is melegedhetnek, ami égési sérülés kockázatát hordozza.

Melyik napvédő működik a legjobban?

Az ADAC a landsbergi műszaki központjában többféle napvédő megoldást tesztelt. Hét autót állítottak ki tűző napra, különböző védelmi eszközökkel felszerelve, majd mérték az utastér hőmérsékletét.

A vizsgált megoldások között szerepelt:

  • teljes körbetakaró autóponyva,
  • külső, fényvisszaverő szélvédőfólia,
  • belső napellenző,
  • műszerfalra helyezett fehér textil,
  • valamint gyárilag sötétített üvegezés.

A különbségek jelentősek voltak. A védelem nélküli autó 53 fok-ra melegedett fel. A legjobb eredményt a teljes takarás adta: a ponyva használatával az utastér hőmérséklete 43 fok maradt, ami 10 fokos csökkenést jelentett a kontrollhoz képest.

A külső napvédő fólia szintén hatékony megoldásnak bizonyult: 45 fokos belső hőmérsékletet mértek vele, vagyis körülbelül 8 fokos javulást. A belső napellenző (49 fok) és a műszerfalat fedő fehér textil (50 fok) ennél jóval kisebb hatást mutatott.

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A gyári üvegtónusok hatása mérsékelt volt: az utastér levegőjét mindössze 2 fokkal csökkentették, ugyanakkor a felületeknél - például a hátsó ülésen - már látványos különbség jelentkezett. A mért 57 fok helyett 48 °fokot regisztráltak, ami különösen utasbiztonsági szempontból, például gyermekek esetében lényeges.

A karosszéria színe is számít

Az ADAC egy másik vizsgálatban a fényezés hatását is elemezte. A különbség egyértelmű volt: a fekete autó felülete 65 fokig hevült, míg a fehér autóé 44 fokig. Ez az utastérben is érezhető hatást okozott: a világos autó belseje átlagosan 5 fokkal hűvösebb maradt.

A jelenség oka fizikai: a sötét felületek több napsugárzást nyelnek el, így több hőenergiát alakítanak át, míg a világos színek nagyobb részben visszaverik a sugárzást.

Következtetés: a teljes takarás a leghatékonyabb

Az ADAC összegzése szerint a különböző napvédő megoldások mind csökkentik az autó felmelegedését, de eltérő hatékonysággal. A leghatékonyabb módszer a teljes járművet lefedő takaró, amelyet a külső fényvisszaverő fólia követ.

A belső árnyékolók és kiegészítők inkább kiegészítő védelemként működnek, de nem képesek érdemben megakadályozni az utastér felmelegedését. A gyakorlatban ezek fő előnye, hogy induláskor gyorsabban hűthető vissza az autó, és kevésbé extrém hőmérséklet fogadja a bent ülőket.
Címlapkép: Getty Images
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