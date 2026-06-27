Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton

Az euróövezeti csatlakozás utóhatásai 2026 főszezonjára teljesen átformálták a horvát tengerparti árakat, így a klasszikus, pénztárcabarát adriai nyaralás emléke végleg a múlté. Egy Zadar óvárosában tartózkodó olvasónk friss fotókon mutatta meg a valóságot: a zadari sétányokon már az ezer forintot közelíti egyetlen gombóc fagylalt, egy egyszerűbb sonkás-sajtos melegszendvicsért pedig csaknem 3500 forintot kérnek el a vendéglátósok. Mutatjuk a legfrissebb tengerparti étlapokat a dörzsölt reggeli áraktól a 20-24 eurós óvárosi menükig, hogy feketén-fehéren kiderüljön, mekkora büdzsével kell útnak indulnia annak, aki idén Horvátországban szeretne ebédelni.

A horvátországi árak alakulása minden évben a legforróbb beszédtémák közé tartozik a magyar utazók körében, az euróövezeti tagság hatása pedig a főszezonra teljesen beérett a tengerparti vendéglátásban.

Egy Zadar óvárosában nyaraló olvasónk által beküldött friss fotók és étlapok tanúsága szerint a horvát vendéglátósok idén sem fogták vissza a ceruzájukat. Az árakat látva kijelenthető, hogy a klasszikus, olcsó adriai nyaralás emléke végleg a múlté, és az étkezésért a nyugat-európai nagyvárosok árszínvonalát kell megfizetnie annak, aki a szomszédos országban keres felfrissülést.

A reggeli és brunch kínálatot vizsgáló étlapokon jól látszik, hogy egy klasszikus Eggs Benedictért 14,80 eurót (5254 forintot), míg egy sima omlettért 11,50 eurót (4082 forintot) kérnek el a hangulatosabb zadari helyeken.

Amennyiben valaki egy kiadósabb steaket választana a nap indításaként, annak máires 16 eurót (5680 forintot) kell otthagynia a pultnál, és még a legegyszerűbb sonkás-sajtos melegszendvics ára is eléri a 9,90 eurót (3514 forintot) egyetlen tál ételért. Ha a reggeli mellé az italokat is megnézzük, egy frissen facsart narancslé 5,60 euróba (1988 forintba), egy házi jegestea 5,20 euróba (1846 forintba), míg a mostanában divatos Dubai jegeskávé fagyival 5,50 euróba (1952 forintba) kerül. Egy négytagú család így már a nap első étkezésénél könnyedén elverhet hatvan-hetven eurót (21 300–24 850 forintot) anélkül, hogy bármi extrát rendeltek volna.

Az ebéidőben kihelyezett krétás táblák szintén tartogatnak meglepetéseket a kétfogásos menük terén. Egy klasszikus húsos menü, amely csevapcsicsit tartalmaz sült burgonyával, ajvárral és egy áfonyás sajttortával, kereken 20 eurót (7100 forintot) kóstál, míg a halas menü grillezett tintahallal és tiramisuval már 24 euróra (8520 forintra) rúg. Ha valaki beéri egy vegetáriánus tésztával és egy levessel, az 18 euróból (6390 forintból) úszhatja meg a főétkezést.

A háromfogásos, tengeri herkentyűs napi ajánlatok ára viszont már eléri a 25–30 eurós (8875–10 650 forintos) határt is, ami jól mutatja, hogy az óvárosi éttermek stabilan tartják a magas profitmarzsot a turistatömeg közepén.

A hűsítő falatok és az éjszakai élet árai sem hoznak enyhülést a pénztárcáknak. Egyetlen gombóc fagylaltért 2,70 eurót (958 forintot) kérnek a zadari sétányokon, ami a magyarországi prémium cukrászdák árait is messze túlszárnyalja. Ha pedig az esti órákban egy koktélbárban lazítanánk, a minőségi alkoholos italok ára 10,50 eurónál (3727 forintnál) kezdődik, de egy Bitter Mai-Taiért akár 13 eurót (4615 forintot) is elkérhetnek. Még a mentes, gyümölcsös koktélok is 7,50 eurótól (2662 forinttól) indulnak, ami egyértelművé teszi, hogy Horvátország az európai turisztikai elit árazását követi, kihasználva a földrajzi közelség adta folyamatos vendégáradatot.

Az erős forint sem hoz olcsóbb nyaralást

A forint év eleje óta tapasztalható látványos erősödése, amelyet a kormányváltást követő piaci várakozások, az EU-pénzek beérkezése és az euróbevezetés ígérete fűt, komoly könnyebbséget jelent a külföldre utazóknak, de valódi árcsökkenést nem hoz. Nagy Károly turisztikai szakértő a Pénzcentrumnak nyilatkozva rámutatott, hogy

a kedvező árfolyam legfeljebb kozmetikázza a dél-európai mediterrán országok inflációját és a Hormuzi-szoros válsága miatt megugró, jelenleg 100–110 dolláros kőolajárak hatásait.

A repülős utak árait továbbra is a kerozin és a globális geopolitikai feszültségek diktálják, így az erősödő nemzeti valuta inkább csak fékezi a drágulást, és csökkenti a nyári főszezonban kivethető kerozinpótdíjak mértékét. A szakértő szerint 500 eurós helyszíni költésig még forintalapú számlával is megéri a bankkártyás fizetés, e felett viszont, a 360 forint alatti euróárfolyam mellett már kifizetődőbb lehet a készpénzváltás.

Számítások szerint a horvátországi nyaralás ára egy év alatt gyakorlatilag nem emelkedett a magyar turisták számára, mivel a forint ereje teljes egészében ellensúlyozni tudta a horvát szálláshelyek 6,8 százalékos drágulását.

Ennek ellenére a szakértők figyelmeztetnek, hogy az árfolyamhatás átmeneti könnyebbség, nem pedig tartós trend, mivel a forint jelenlegi szintje nagyban függ a sérülékeny piaci várakozásoktól és a jegybank monetáris politikájától. Jelenleg leginkább a szomszédos országokba irányuló, saját szervezésű autós utazásoknál lehet faragni a költségeken az olcsóbb tankolás és önellátás révén, a szállások és repülőjegyek esetében viszont továbbra is a minél korábbi előfoglalás jelenti az egyetlen valódi spórolási lehetőséget.