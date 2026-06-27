Döbbenetes összeget tartanának vissza a gigavállalatok: ezen a banális hibán bukhat el a kontinens jövője

Noha az európai nagyvállalatok készek lennének jelentősen növelni a kontinensen megvalósuló beruházásaikat, ehhez a döntéshozóknak sürgősen le kell építeniük a bürokráciát, és működőképessé kell tenniük az egységes belső piacot. Bár a kiélezett globális verseny és a biztonságpolitikai kihívások azonnali cselekvést követelnének, a szükséges reformok végrehajtása egyelőre aggasztóan lassú - írta meg a Portfolio.

Tavaly októberben Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk lengyel és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint huszonnyolc európai nagyvállalat vezetője találkozott a koppenhágai versenyképességi csúcstalálkozón. A tanácskozás célja Európa pozíciójának megőrzése volt a gyorsan változó világgazdaságban. Macron rávilágított a probléma lényegére, miszerint a Letta- és a Draghi-jelentés alapján már pontosan tudható, mit kell tenni, a kérdés pusztán az, hogy milyen gyorsan sikerül mindezt átültetni a gyakorlatba.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke már a csúcstalálkozó előtt arra figyelmeztetett, hogy Európában évente mintegy 800 milliárd eurós beruházási rés mutatkozik. Ezt a hátrányt tovább súlyosbítja az erősödő amerikai protekcionizmus, a fokozódó kínai verseny, valamint a kontinenst érintő biztonsági fenyegetések sora. Európa ráadásul saját magát is hátráltatja a lassú engedélyezési eljárásokkal és a belső piac töredezettségével.

A jó hír az, hogy a vállalatok készek a megoldás részévé válni. A koppenhágai csúcson elfogadott nyilatkozatban huszonnyolc globális cég – köztük az Airbus, a Siemens, az SAP, a Thales, a Saab és a Novo Nordisk – vállalta, hogy 2030-ig átlagosan 50 százalékkal növeli európai beruházásait. Ennek azonban egyértelmű feltétele van, mégpedig az, hogy az uniós döntéshozók egyszerűsítsék a szabályozást, gyorsítsák fel az engedélyezési eljárásokat, valamint biztosítsanak megfizethető energiát, stabil infrastruktúrát és valóban egységes piacot. A tőke ugyanis nem fogja automatikusan megerősíteni a kontinenst, ha hiányzik a befektetéseket ösztönző környezet.

A csúcstalálkozó óta eltelt időszak uniós lépései azonban elmaradnak a várakozásoktól. Egy új versenyképességi mutató szerint a harmincöt kulcsfontosságú kezdeményezésből eddig mindössze négyet fogadtak el hivatalosan, miközben huszonegy javaslat még mindig a kidolgozás korai szakaszában vesztegel. Még a megvalósult egyszerűsítések hatását is gyakran semlegesítik az új, következetlen adminisztratív elvárások. Európa alapvető problémája így nem a stratégiák hiánya, hanem a végrehajtás kudarca.

Kifejezetten abszurd helyzet, hogy az európai cégek a világ legnagyobb kereskedelmi blokkján belül a mai napig huszonhét különböző nemzeti szabályozási rendszer útvesztőjében kénytelenek navigálni. Bár a geopolitikai instabilitásra vagy a globális kereskedelmi feszültségekre az Európai Uniónak nincs közvetlen ráhatása, a belső töredezettség felszámolása kizárólag a saját döntésén múlik.

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