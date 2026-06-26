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Budapest, 2026. június 26.Magyar Péter miniszterelnök (k), Kármán András pénzügyminiszter (j) és Kiriákosz Pierakákisz görög pénzügyminiszter, az Eurócsoport elnöke (b) közös sajtónyilatkozata a Pénzügyminisztériumban 2026. június
Gazdaság

Elárulta Kármán András: ekkor mutatják be a felülvizsgált 2026-os költségvetést

Pénzcentrum
2026. június 26. 14:27

Magyar Péter szerint Magyarországnak társadalmi, politikai és gazdasági konzultációra van szüksége az euróbevezetésről, de a közös pénzhez vezető út nem megszorításokról szólna. A kormányfő és Kármán András pénzügyminiszter többek között az államadósságról, az uniós pénzekről, a költségvetés felülvizsgálatáról és a befektetői bizalom helyreállításáról is beszélt a pénteki sajtótájékoztatón.

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Magyar Péter szerint a kormány célja, hogy Magyarország 2030-ig megfeleljen a maastrichti kritériumoknak, ugyanakkor elismerte: jelenleg ezek egyikét sem teljesíti az ország. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az euró bevezetése stabilitást, kiszámíthatóbb gazdasági működést, alacsonyabb árfolyamkockázatot és erősebb piaci bizalmat hozhatna.

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A kormányfő hangsúlyozta, hogy az euróhoz vezető úton szerinte nem megszorításokra van szükség, hanem bizalomépítésre, korrupcióellenes lépésekre, az uniós források hatékony felhasználására és kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára. Kiemelte: Magyarország 16,7 milliárd eurónyi uniós forráshoz juthat hozzá, de szerinte nem elég megszerezni ezeket a pénzeket, produktív beruházásokra kell fordítani őket.

Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy a kormány még idén új középtávú fiskális tervet készít, augusztus végéig pedig a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés átfogó felülvizsgálata. A tárcavezető szerint Magyarország számára most a költségvetési feltételek teljesítése és az államadósság megfelelő pályára állítása a legnagyobb kihívás - olvasható a Portfolion. 

Az euróbevezetés technikai részéről Kármán azt mondta: az ERM II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozással egyelőre nem kell sietni, erről akkor érdemes dönteni, ha a költségvetési kritériumok már elérhető közelségbe kerülnek. Az Eurogroup elnöke, Kiriakosz Pierrakakisz ugyanakkor jelezte, támogatják Magyarország euró felé vezető törekvéseit, és szerinte az átállási nehézségek megfelelő felkészüléssel kezelhetők.

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Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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