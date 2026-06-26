A legfrissebb felmérések szerint a magyarok közel négyötöde, mintegy 80 százaléka támogatja az euró bevezetését.
Elárulta Kármán András: ekkor mutatják be a felülvizsgált 2026-os költségvetést
Magyar Péter szerint Magyarországnak társadalmi, politikai és gazdasági konzultációra van szüksége az euróbevezetésről, de a közös pénzhez vezető út nem megszorításokról szólna. A kormányfő és Kármán András pénzügyminiszter többek között az államadósságról, az uniós pénzekről, a költségvetés felülvizsgálatáról és a befektetői bizalom helyreállításáról is beszélt a pénteki sajtótájékoztatón.
Magyar Péter szerint a kormány célja, hogy Magyarország 2030-ig megfeleljen a maastrichti kritériumoknak, ugyanakkor elismerte: jelenleg ezek egyikét sem teljesíti az ország. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az euró bevezetése stabilitást, kiszámíthatóbb gazdasági működést, alacsonyabb árfolyamkockázatot és erősebb piaci bizalmat hozhatna.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy az euróhoz vezető úton szerinte nem megszorításokra van szükség, hanem bizalomépítésre, korrupcióellenes lépésekre, az uniós források hatékony felhasználására és kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára. Kiemelte: Magyarország 16,7 milliárd eurónyi uniós forráshoz juthat hozzá, de szerinte nem elég megszerezni ezeket a pénzeket, produktív beruházásokra kell fordítani őket.
Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy a kormány még idén új középtávú fiskális tervet készít, augusztus végéig pedig a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés átfogó felülvizsgálata. A tárcavezető szerint Magyarország számára most a költségvetési feltételek teljesítése és az államadósság megfelelő pályára állítása a legnagyobb kihívás - olvasható a Portfolion.
Az euróbevezetés technikai részéről Kármán azt mondta: az ERM II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozással egyelőre nem kell sietni, erről akkor érdemes dönteni, ha a költségvetési kritériumok már elérhető közelségbe kerülnek. Az Eurogroup elnöke, Kiriakosz Pierrakakisz ugyanakkor jelezte, támogatják Magyarország euró felé vezető törekvéseit, és szerinte az átállási nehézségek megfelelő felkészüléssel kezelhetők.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Az OTP Csoport négy év folyamatos előrelépést követően idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Mindössze egy liter vegyi anyag szivárgott ki, a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet.
Napközben hektikus mozgás után végül erősödéssel zárt a forint, az euró árfolyama is visszacsúszott.
A BUX emelkedéssel zárt, miközben az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni.
Kiderült, pontosan milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógusbérek.
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
Csütörtökön délután ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány, melyen részt vett Magyar Péter és Vitézy Dávid is.
Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.
Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig
Nagyobb hangsúlyt kap a szélenergia, a kormány 2030-ig az Európai Unió támogatásával több mint tízszeresére növelné a magyarországi szélerőművi kapacitásokat Kapitány István bejelentése szerint.
Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak
A hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is jelentős erősödést mutat az év eleji szintekhez képest.
A lakossági hangulat tovább javult júniusban, miközben a cégek áremelési szándéka kilenchavi mélypontra süllyedt.
Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.
Ez lehet a magyar gazdaság legnagyobb korlátja a jövőben: hiába a kormányváltás, nagyon nehéz lesz visszafordítani
Bár a befektetők jelentős bizalmat szavaztak az új kormánynak, a magyar gazdaság előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
A BÉT részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
11 tagú tanácsadó testület felállításával készítenék elő a mindmáig titkosított ügynökakták minősítésének feloldását és a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.
Nem kivezetik, hanem kiterjesztik az extraprofitadót: a módosítás milliárdos többletbevételt hozhat az államnak.
Az euró, a dollár és a svájci frank is többe került szerda reggel, a forint minden fontos devizával szemben gyengült.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!