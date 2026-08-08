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Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 33. héten már 1 milliárd 725 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
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Az Ötöslottó 32. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:
1; 24; 42; 66; 86.
Ezen a játékhéten (32.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 725 millió forint lesz a következő, 33. heti sorsoláson az Ötöslottón.
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További nyeremények az Ötöslottón a 32. héten:
- 4 találat: egyenként 1 981 225 Ft
- 3 találat: egyenként 28 195 Ft
- 2 találat: egyenként 3 995 Ft
Jokerszám: 072984
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 33. héten így 90 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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