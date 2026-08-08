Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 33. héten már 1 milliárd 725 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Az Ötöslottó 32. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

1; 24; 42; 66; 86.

Ezen a játékhéten (32.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 725 millió forint lesz a következő, 33. heti sorsoláson az Ötöslottón.

KATT! Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"

További nyeremények az Ötöslottón a 32. héten:

4 találat: egyenként 1 981 225 Ft

3 találat: egyenként 28 195 Ft

2 találat: egyenként 3 995 Ft

Jokerszám: 072984

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 33. héten így 90 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon