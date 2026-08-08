2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia – 2014. március 8.: Használt vintage tárgyak, kerámiák, lakberendezési cikkek, régi csecsebecsék és gyűjtői tárgyak eladók a bolhapiacon. kirakodóvásár
Kvíz

Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 18:06

A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek. Van, amelyik már országos hírnévre tett szert, mások inkább egy-egy városhoz vagy tájegységhez kötődnek, mégis évről évre tömegeket vonzanak. Mai kvíz során Magyarország legismertebb vásárait járjuk végig. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a bolhapiacok világában!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!

1/10 kérdés
Melyik az a fővárosi bolhapiac, melynek neve lényegében fogalommá vált, mint kirakodóvásár?
Nagycsarnok
Lehel tér
Ecseri
Hold utca
2/10 kérdés
Melyik megyeszékhelyen tartanak régiségvásárt minden hónap első vasárnapján a villamos vonallal kettészelt főutcán?
Debrecen
Szeged
Miskolc
Sopron
3/10 kérdés
Debrecenben évente egyszer rendeznek már csak kirakodóvásárt. Milyen néven érdemes keresni az eseményt?
Orsolya-napi vásár
György-napi vásár
Mihány-napi vásár
Magdolna-napi vásár
4/10 kérdés
Amíg egy-egy megyében alig akad rendszeres kirakodóvásár, máshol egymás érik a bolhapiacok. Az alábbiak közül melyik rendszeres vásárhely nem Bács-Kiskun megyében található?
Kiskunmajsa
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskundorozsma
5/10 kérdés
Akadnak az országszágban speciális vásárok is. Egy helyen már hagyománnyá vált az évi hat alkalommal megtartott kisállatbörze. Melyik településen?
Szekszárd
Monor
Vác
Dabas
6/10 kérdés
Az őrségi vásár is már hagyománnyá vált, a térség fontos több napos rendezvénye, melyhez kulturális programok is kapcsolódnak. Melyik településen tartják magát a kirakodóvásárt?
Őriszentpéter
Szalafő
Hegyhátszentjakab
Magyarszombatfa
7/10 kérdés
Egyre elterjedtebbek az évente 1-2 alkalommal megtartott hídi vásárok is. Az alábbiak közül melyik helyen nem tartanak hídivásárt?
Dunaújváros
Hortobágy
Szeged
Baja
8/10 kérdés
Nem ritka, hogy kistelepülések éppen a rendszeresen megtartott kirakodóvásárukról, bolhapiacukról akár országosan is ismertté válnak. Melyik községre igaz ez?
Recsk
Rajka
Röszke
Ruzsa
9/10 kérdés
Hol működött hazánkban korábban országos kirakodóvásár, ahol azóta megszűnt ez a hagyomány?
Mohács
Kecskemét
Mórahalom
Pécs
10/10 kérdés
Egészen közel a határhoz tartják a hagyományos Simon Júda vásárt, mely rengeteg magyar érdeklődőt is vonz minden évben. Melyik településen?
Palics (Szerbia)
Kismarton (Ausztria)
Nagyvárad (Románia)
Párkány (Szlovákia)
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #magyarország #szabadidő #vásár #használt #retro #kvíz #hagyomány #zsibvásár #bolhapiac

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
2
2 hónapja
Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?
3
1 hónapja
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
4
3 hónapja
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
5
2 hónapja
Kvíz: Kiszúrod az irodalom kakukktojásait? Csak akkor lesz 10/10, ha a részletekre is figyelsz!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Indexálás
A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak