Váratlan fordulat az angol válogatottnál: lemondott a szövetségi kapitány, mi lesz most?

Andrew Flintoff azonnali hatállyal lemondott az angol krikettválogatott vezetőedzői posztjáról, még mielőtt a télen megkezdené munkáját az ausztrál Big Bash League-ben (BBL) szereplő Sydney Thundernél. A korábbi klasszis krikettező helyét az Anglia és Pakisztán közötti széria előtti felkészülési mérkőzésen Mike Yardy veszi át - írta meg a The Guardian.

A 48 éves egykori krikettező 2024 szeptembere óta irányította Anglia második számú válogatottját. Az Angol és Walesi Krikettszövetség (ECB) korábban már engedélyezte számára, hogy a Lions idei dél-afrikai túrájáról korábban távozva csatlakozzon BBL-csapatához. Flintoff azonban úgy döntött, hogy az ausztráliai szerepvállalás, televíziós munkái és családi kötelezettségei mellett nem tudja teljes odaadással ellátni a Lions edzői feladatait.

A távozás meglehetősen váratlan, különösen annak fényében, hogy Rob Key, az angol férfi válogatott igazgatója még a múlt héten védelmébe vette egykori csapattársát és közeli barátját a Lionsnál végzett munkáját ért bírálatokkal szemben. "Hihetetlenül szerencsések voltunk, hogy elvállalta ezt a feladatot. Tiszteletlenségnek tartottam, amikor egyesek megkérdőjelezték a felkészültségét. Kiemelkedő munkát végzett" – fogalmazott Key.

Flintoff az elmúlt időszakban éppen a megyei klubokkal egyeztetett a játékosok elérhetőségéről a pakisztáni tesztválogatott elleni, szerdán Beckenhamben kezdődő, négynapos felkészülési mérkőzésre. Ezen a találkozón a csapatot már az angol U19-es válogatott vezetőedzője, Mike Yardy irányítja. A hivatalosan Professional County Club Select XI néven pályára lépő együttesben olyan fiatalok kapnak lehetőséget, akik jelenleg nem szerepelnek a The Hundred sorozatban, vagy klubjaik nem tartanak rájuk igényt a Metro Bank One-Day Cup küzdelmeiben.

Az angol felnőtt válogatottat is gondok sújtják: az augusztus 19-én Headingley-ben kezdődő, Pakisztán elleni első tesztmérkőzésre készülő keretből a nyitóütő, Emilio Gay vállsérülés miatt kénytelen volt feladni a Durham elleni találkozót. Amennyiben sérülése komolynak bizonyul, új nyitóütőt kell behívni a keretbe, mivel a tartalék ütőjátékos, Ollie Pope a középső ütősor tagja.