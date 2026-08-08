Beindult a lakáshitel-háború Magyarországon: sokat spórolhat az Otthon Starttal, aki most résen van

Augusztus 10-től az UniCredit Bank a megszokott 3 százalék helyett 2,89 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, miután az egyik versenytársa, a Gránit Bank épp a héten jelentette be, hogy 3%-ra emeli a kamatot. Eközben még mindig éles a verseny a támogatott kölcsönökért, több pénzintézet még mindig a jogszabályi maximumnál kedvezőbb feltételeket biztosít az ügyfeleknek.

A Bankmonitor tájékoztatása szerint az augusztus 10-től, azaz hétfőtől életbe lépő kamatcsökkentés a banknál érezhető pénzügyi előnyt jelent majd az új igénylők számára: egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű kölcsön esetében az eddigi 3 százalékos kamattal számolt 142 200 forintos havi törlesztőrészlet 140 500 forintra mérséklődik. Vagyis durván havi 1700 forintot spórolhatnak az igénylők a kedvező kamat miatt, ami a teljes futamidő alatt 510 ezer forint megtakarítást eredményezne.

A piacon más pénzintézeteknél is lehet találni a jogszabályi 3 százalékos kamatszinthez képest kedvezőbb kamatokat:

A CIB Banknál évi 2,95 százalékos kamat mellett érhető el a támogatott hitel.

A MagNet Banknál az Otthon Start kamata jelenleg évi 2,80 százalék.

Az MBH Bank 2,89 százalékos rátát kínál a prémium- és privátbanki ügyfeleinek, a bankkal külön megállapodást kötő, kiemelt vállalati partnerek dolgozói pedig akár 2,75 százalékos kamattal is szerződhetnek.

A bankok közötti éles verseny nem csoda, hiszen jelenleg az új szerződéseknek közel a 80 százaléka támogatott kölcsön, ezen belül pedig az Otthon Start dominál.