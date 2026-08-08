Az elmúlt hónapokban a bankközi hozamok érezhetően csökkentek, ez pedig megjelent a személyi kölcsönök piacán is.
Beindult a lakáshitel-háború Magyarországon: sokat spórolhat az Otthon Starttal, aki most résen van
Augusztus 10-től az UniCredit Bank a megszokott 3 százalék helyett 2,89 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, miután az egyik versenytársa, a Gránit Bank épp a héten jelentette be, hogy 3%-ra emeli a kamatot. Eközben még mindig éles a verseny a támogatott kölcsönökért, több pénzintézet még mindig a jogszabályi maximumnál kedvezőbb feltételeket biztosít az ügyfeleknek.
A Bankmonitor tájékoztatása szerint az augusztus 10-től, azaz hétfőtől életbe lépő kamatcsökkentés a banknál érezhető pénzügyi előnyt jelent majd az új igénylők számára: egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű kölcsön esetében az eddigi 3 százalékos kamattal számolt 142 200 forintos havi törlesztőrészlet 140 500 forintra mérséklődik. Vagyis durván havi 1700 forintot spórolhatnak az igénylők a kedvező kamat miatt, ami a teljes futamidő alatt 510 ezer forint megtakarítást eredményezne.
A piacon más pénzintézeteknél is lehet találni a jogszabályi 3 százalékos kamatszinthez képest kedvezőbb kamatokat:
- A CIB Banknál évi 2,95 százalékos kamat mellett érhető el a támogatott hitel.
- A MagNet Banknál az Otthon Start kamata jelenleg évi 2,80 százalék.
- Az MBH Bank 2,89 százalékos rátát kínál a prémium- és privátbanki ügyfeleinek, a bankkal külön megállapodást kötő, kiemelt vállalati partnerek dolgozói pedig akár 2,75 százalékos kamattal is szerződhetnek.
A bankok közötti éles verseny nem csoda, hiszen jelenleg az új szerződéseknek közel a 80 százaléka támogatott kölcsön, ezen belül pedig az Otthon Start dominál.
Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait.
A legkedvezőbb konstrukció megtalálása nagyban függ az igazolt jövedelemtől, a hitelösszegtől, a fedezetül szolgáló ingatlan értékétől és a vállalt banki feltételektől is.
Fontos hangsúlyozni, hogy a már meglévő, korábban folyósított kölcsönöket nem érinti a változás, azoknál megmarad a szerződésben rögzített kamat és törlesztőrészlet.
A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért: közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben
Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg.
A váratlan kiadások a nőket és a férfiakat hasonló gyakorisággal érintik, a nőkre viszont mind anyagi, mind lelki szempontból lényegesen nagyobb terhet rónak.
Majdnem 3 millió forint volt idén június közepéig az igényelt személyi kölcsönök átlagösszege.
A magyar lakáshitel-állomány egy év alatt ötödével bővült, miközben a hitelfelvétel szerepe is tovább nőtt a lakásvásárlásokban.
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start
Megnéztük a Bankmonitor kalkulátora alapján, hogy 10, 20 és 30 millió forintos hitelösszegnél mely bankok kínálják jelenleg a legkedvezőbb ajánlatokat.
Az olaj drágulása felerősítette a tartós inflációval és a monetáris szigorítással kapcsolatos aggodalmakat.
Egy átlagos család akár 50 millió forintot is elérhet két konstrukció kombinálásával: az Otthon Start és a CSOK Plusz együtt jóval kedvezőbb feltételeket kínál.
Keményen betett a forintnak Donald Trump háborúsdija: szabályosan földbe állt a magyar pénz árfolyama
A fegyveres konfliktus azonnal éreztette hatását a globális kereskedelemben is.
Lehalt az OTP rendszere szerda délelőtt, nem működtek a bankkártyák, terminálok: rengetegen maradhattak hoppon a boltban
Technikai problémák adódhatnak egyes OTP Bank által kibocsátott bankkártyák működésében.
Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép
Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait.
Rendkívüli változás jön a hazai ATM-eknél: ezek a magyarok mostantól háromszor annyi eurót vehetnek fel ugyanannyi pénzért
A magasabb limit révén kevesebb tranzakcióval, kedvezőbb feltételekkel lehet euróhoz jutni.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
Annak jártunk utána, hogyan alakult az elmúlt évben a folyószámlahitel-piac és milyen veszélyekre hívják fel a figyelmet a bankok és a szakértők.
A kriptovaluta-befektetők életében a nyugodt időszakok ritkák, a piaci összeomlások és az eufórikus szárnyalások pedig gyakran napok alatt követik egymást.
Július elsejétől csökkentette több piaci lakáshitelének kamatát az OTP Bank.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.