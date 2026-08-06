A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,4%-kal mérséklődött
Kiderültek a friss számok a magyar iparról: óriási a növekedés, de van egy komoly bökkenő
2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2025 júniusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4%-kal kisebb volt a 2026. májusinál - olvasható a KSH csütörtök reggeli közleményében.
A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
Az ipari termelés az év első hat hónapjában 2,4%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,4%-kal mérséklődött.
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