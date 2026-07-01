Még mindig csak gyengül a forint: mutatjuk a reggeli árfolyamokat

Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.

Kedd estétől szerda reggelig gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Reggel hét órakor az eurót 356,21 forinton jegyezték a kedd esti 355,96 forint után. A dollár jegyzése 311,76 forintról 312,35 forintra, míg a svájci franké 385,77 forintról 385,95 forintra emelkedett.

Ezzel párhuzamosan az euró minimálisan gyengült a dollárral szemben, így a jegyzések 1,1415 dollárról 1,1408 dollárra csökkentek.