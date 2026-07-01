A Pénzcentrum 2026. július 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Még mindig csak gyengül a forint: mutatjuk a reggeli árfolyamokat
Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
Kedd estétől szerda reggelig gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Reggel hét órakor az eurót 356,21 forinton jegyezték a kedd esti 355,96 forint után. A dollár jegyzése 311,76 forintról 312,35 forintra, míg a svájci franké 385,77 forintról 385,95 forintra emelkedett.
Ezzel párhuzamosan az euró minimálisan gyengült a dollárral szemben, így a jegyzések 1,1415 dollárról 1,1408 dollárra csökkentek.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
Drasztikus lépés Pest megyében: III. fokú vízkorlátozás lépett életbe több településen – durva bírságra számíthat, aki megszegi a rendelkezést
Több Pest megyei településen III. fokú vízkorlátozás lépett érvénybe a megugró fogyasztás miatt.
Nem várt fordulat a parlamentben: még egy ellenzéki képviselő is megszavazta a polgármesteri bérek befagyasztását
Döntött a parlament a polgármesteri bérekről, de a szavazás végén egy váratlan igen is felborzolta a kedélyeket.
Július 1-je idén egyszerre hoz új vámszabályt, átalakítja Budapest éjszakai közlekedését, megszünteti a parkolóautomatákat, drágítja a banki és távközlési szolgáltatásokat.
Új arany és színesfém emlékérme jelent meg Mátyás király aranyforintja előtt tisztelegve – kétféle kivitelben.
Súlyos vízhiányról, hőhullámról és országos korlátozásokról beszélt a miniszterelnök a Parlamentben.
A hőségben 30–50%-kal is megugorhat a vízfogyasztás, a csúcsidő pedig komoly terhelést jelent a hálózatokra.
Vízválasztó elé néz az európai és a hazai kriptopiac 2026. június 30-án, amikor lejár az uniós MiCA-rendelet türelmi időszaka, és engedélykötelessé válik a szolgáltatók működése.
Lefordult a BUX index az ellenállásról, hétfőn sikerült tartósan átlépni a 140 ezer pontos szintet.
Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.
Kritikus helyzet alakult ki több település ivóvízellátásában, ezért Magyar Péter két napra külön kérést intézett a lakossághoz.
A forint az euróval szemben 2026 június végéig 2025 végéhez képest közel 9,5%-ot erősödött, miközben több alkalommal is többéves csúcsra került a hazai deviza.
Megkezdődött a korai és középérésű kajszifajták szedése, és mostantól várhatóan július végéig elérhető lesz a hazai kajszi a boltokban, piacokon.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,49 forintról 354,54 forintra emelkedett 18 órakor.
Egy egész Balatonnyi víz tűnt el Magyarország egyik kritikus térségéből: egyre több helyen várhatóak vízkorlátozások
Több évtizedes talajvízszint-csökkenés és súlyosbodó aszály sújtja Magyarországot, a Duna–Tisza közi Homokhátságról ráadásul már nagyjából egy balatonnyi víz hiányzik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 708,16 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 139 081,97 ponton zárt hétfőn.
Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani.
Az OTP Bank online befektetési platformja, az OTP SingleMarket 2026 áprilisától több mint 1500 amerikai részvénnyel bővítette kínálatát.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.