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Gazdaság

Még mindig csak gyengül a forint: mutatjuk a reggeli árfolyamokat

Pénzcentrum
2026. július 1. 08:15

Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.

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Kedd estétől szerda reggelig gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Reggel hét órakor az eurót 356,21 forinton jegyezték a kedd esti 355,96 forint után. A dollár jegyzése 311,76 forintról 312,35 forintra, míg a svájci franké 385,77 forintról 385,95 forintra emelkedett.

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Ezzel párhuzamosan az euró minimálisan gyengült a dollárral szemben, így a jegyzések 1,1415 dollárról 1,1408 dollárra csökkentek.
Címlapkép: Getty Images
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