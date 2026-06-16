A Pénzcentrum 2026. június 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 350,56 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt a hétfő esti 349,97 forint után. A dollár jegyzése 301,77 forintról 302,78 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 380,14 forintról 380,53 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1597 dollárról 1,1578 dollárra csökkent kedd reggel.
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