2026. június 16. kedd Jusztin
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?

MTI
2026. június 16. 08:02

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eurót 350,56 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt a hétfő esti 349,97 forint után. A dollár jegyzése 301,77 forintról 302,78 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 380,14 forintról 380,53 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1597 dollárról 1,1578 dollárra csökkent kedd reggel.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:21
08:14
08:02
07:50
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 15. 17:07
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 15. 17:16
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a...
MEDIA1  |  2026. június 15. 16:59
Rendkívüli: Itt a hivatalos, de várhatóan még bővülő lista a Mediaworks megszűnő lapjairól
A Mediaworks Hungary újabb rendkívüli közleményt juttatott el a Media1-hez, amelyben bejelenti néhán...
Holdblog  |  2026. június 15. 09:03
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik l...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 15.
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
2026. június 15.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
2026. június 15.
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2
6 napja
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
3
1 hete
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
4
1 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
2 hete
Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 08:21
Kiadták a riasztást, brutális időjárással ront a kánikula az országra: 38 fok lesz, mind megsülünk!
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 07:10
Rendkívüli bejelentést tett Kátai-Németh Vilmos: 2 hét extra szabadságot kap rengeteg magyar dolgozó
Agrárszektor  |  2026. június 16. 07:01
Ilyen uborkával van tele rengeteg piac: nem is gondolnád, honnan jön