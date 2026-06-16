350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel.

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 350,56 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt a hétfő esti 349,97 forint után. A dollár jegyzése 301,77 forintról 302,78 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 380,14 forintról 380,53 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1597 dollárról 1,1578 dollárra csökkent kedd reggel.