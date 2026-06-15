Bár a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, a törvény a gazdasági növekedés támogatását is előírja számára.
2021 óta nem volt ilyen erős a forint: 350 alatt az euró árfolyama, 300 közelében billeg a dollár
Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 351,23 forintról 349,97 forintra csökkent 18 órakor, napközben 349,95 forint és 352,76 forint között mozgott.
Hétfőn a forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.
A svájci frank jegyzése a reggeli 381,23 forintról 380,14 forintra süllyedt, míg a dolláré 302,66 forintról 301,77 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1604 dollárról 1,1597 dollárra változott.
Négyéves csúcson, 352 forintos euróárfolyamon áll a magyar fizetőeszköz.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,54 százalékkal, 2053 ponttal emelkedve 135 725,68 ponton fejezte be a hetet.
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.
Donald Trumpon a világ szeme: ha most nem váltja be az ígéretét, óriási olajkatasztrófa köszönthet be hamarosan
A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj ára pénteken hordónként 88 dollár körül alakult
Az építőipar áprilisban már növekedést mutatott, miközben a lakásépítési piac látványosan élénkül:
A SpaceX pénteki tőzsdei bevezetésével megvalósul a tőzsdetörténelem legnagyobb IPO-ja.
Több mint két év után ismét többségbe kerültek a külföldi befektetők a magyar részvénypiacon, így az arányuk 2022 februárja óta először haladta meg az 50...
Az iráni békemegállapodás hírére és a kedvező hazai kilátásoknak köszönhetően 2022 februárja óta nem látott szintre, 353 forint alá erősödött a forint az euróval szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Ezen a brutális gazdasági sokkon még óriásit nyerhet Magyarország: gyorsan kell lépni, és dőlhet a pénz
A hagyományosan magas importigényű hazai ipar számára komoly figyelmeztetést jelent a kőolajalapú alapanyagok drágulása.
Figyelem! Rengeteg magyarnak lesz érvénytelen a személyi igazolványa heteken belül: azonnal lépni kell
Az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok.
Az előző év azonos időszakához mérten 0,9%-kal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1%-kal mérséklődött az ipari termelés
Az egy évvel korábbinál 2,6, az előző hónaphoz képest 6,9%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
Hatalmas vagyon kerül vissza az államhoz Magyarországon: kastélyok, repülőtér és tőzsdei milliárdok sorsa dől el
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Az orosz-ukrán háború, az elszálló gázárak, valamint a mesterséges intelligencia hatalmas energiaigénye miatt világszerte újra előtérbe került az atomenergia.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1297,68 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 133 528,69 ponton zárt csütörtökön.
Az AI-beruházások és a techóriások várható tőzsdére lépése új kihívás elé állíthatja a globális piacokat.
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