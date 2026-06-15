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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

2021 óta nem volt ilyen erős a forint: 350 alatt az euró árfolyama, 300 közelében billeg a dollár

Pénzcentrum
2026. június 15. 19:16

Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 351,23 forintról 349,97 forintra csökkent 18 órakor, napközben 349,95 forint és 352,76 forint között mozgott.

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Hétfőn a forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.

A forint erősödése a hétfői nap folyamán. Grafika: PénzcentrumA forint erősödése a hétfői nap folyamán. Grafika: Pénzcentrum

A svájci frank jegyzése a reggeli 381,23 forintról 380,14 forintra süllyedt, míg a dolláré 302,66 forintról 301,77 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1604 dollárról 1,1597 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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