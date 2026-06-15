Az autóipart is elérte a fegyverkezési láz: hibrid katonai terepjárót épít a neves francia márka

A Renault a Thales technológiai vállalattal együttműködésben új, többfunkciós katonai járművet fejleszt, amellyel a francia autógyártó tovább erősíti szerepét az európai haderőfejlesztési folyamatokban - számolt be a Portfolio.

Az együttműködés a Renault ipari gyártókapacitását és a Thales védett kommunikációs rendszereit ötvözi, célja pedig a többcélú jármű gyors és költséghatékony előállítása. A 4 TROOP névre keresztelt hibrid, összkerékhajtású prototípust a hétfőn nyíló, Párizs melletti Eurosatory védelmi szakkiállításon mutatják be. A nehéz terepen is bevethető modell felderítésre, megfigyelésre, csapatkoordinációra és drónok indítására egyaránt alkalmas, emellett a beépített kétirányú töltési technológia révén a tábori felszerelések áramellátását is biztosítani tudja.

Az európai védelmi ipar fellendülését az Ukrajna elleni orosz invázió, valamint az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatti külpolitikai irányváltása indította el. Ezek a tényezők jelentős védelmi beruházásokra ösztönzik az európai államokat. A hirtelen megugró megrendelések miatt a hadiipari cégek egyre gyakrabban az autóiparban keresnek szabad gyártókapacitást, hogy lépést tudjanak tartani az igényekkel.

A Renault nem először nyit a védelmi szektor felé, hiszen korábban is reagált már a francia védelmi minisztérium felhívásaira. A Turgis Gaillard vállalattal közösen például egy katonai drón fejlesztésén dolgoznak, amelynek első tesztpéldánya a tervek szerint még idén felszáll. Emellett a belga John Cockerill haditechnikai céggel is elindítottak egy egyelőre korai fázisban lévő projektet.

Michael Foundoukidis, az ODDO BHF elemzője szerint ezek a hadiipari lépések rövid távon nem gyakorolnak érdemi hatást a vállalat pénzügyeire, sokkal inkább a tevékenységi kör diverzifikálását szolgálják, mintsem azonnali bevételi forrást jelentenének. Ezt támasztja alá az is, hogy bár a Renault részvényei hétfőn 4,5 százalékkal erősödtek, a növekedést elsősorban nem a Thales-partnerség bejelentése, hanem az amerikai–iráni megállapodással kapcsolatos piaci várakozások fűtötték.