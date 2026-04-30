Eper, szamóca
Gazdaság

Hatalmas razziát indítottak az ellenőrök, ez a tavaszi kedvenc van a célkeresztben, gyorsan repülhetnek a milliós bírságok

Pénzcentrum/MTI
2026. április 30. 14:04

Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében. Az akció főként az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti eladókra fókuszál, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás feltételeit vizsgálják. A hatóság a hazai és import termékeket is górcső alá veszi. A tavalyi ellenőrzések tapasztalatai szerint a szigorítás indokolt.

Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében.

A hatóság az ideiglenes árusító helyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazás körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja.

Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomonkövethetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra - beleértve a nagybani piacokat -, valamint a kiskereskedelmi egységekre is.

Felidézték, hogy a hatósági fellépés fontosságát a tavalyi vizsgálati tapasztalatok is indokolják, 2025-ben országszerte 479 helyszínen összesen 512 tétel ellenőrzésére került sor, minden tizedik tétel kifogásolható volt. Az akció végére a hatóság munkatársai közel 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki.

Ismertették, hogy az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is vizsgálják a forgalmazott gyümölcsök minőségét, kiemelt tekintettel a frissességre, tisztaságra, az esetleges penészesedésre, az érettség mértékére. Ellenőrzik a csészelevelek meglétét, az esetleges alakhibákat, nyomódásokat, valamint azt, hogy a termék megfelelő minőségi osztályba sorolása megtörtént-e.
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #piac #eper #szamóca #gyümölcs #kiskereskedelem #gazdaság #fogyasztóvédelem #razzia #fogyasztóvédelmi hatóság #élelmiszerek #hatósági ellenőrzés

