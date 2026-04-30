Hatalmas razziát indítottak az ellenőrök, ez a tavaszi kedvenc van a célkeresztben, gyorsan repülhetnek a milliós bírságok

Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében. Az akció főként az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti eladókra fókuszál, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás feltételeit vizsgálják. A hatóság a hazai és import termékeket is górcső alá veszi. A tavalyi ellenőrzések tapasztalatai szerint a szigorítás indokolt.

Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomonkövethetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra - beleértve a nagybani piacokat -, valamint a kiskereskedelmi egységekre is.

Felidézték, hogy a hatósági fellépés fontosságát a tavalyi vizsgálati tapasztalatok is indokolják, 2025-ben országszerte 479 helyszínen összesen 512 tétel ellenőrzésére került sor, minden tizedik tétel kifogásolható volt. Az akció végére a hatóság munkatársai közel 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ismertették, hogy az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is vizsgálják a forgalmazott gyümölcsök minőségét, kiemelt tekintettel a frissességre, tisztaságra, az esetleges penészesedésre, az érettség mértékére. Ellenőrzik a csészelevelek meglétét, az esetleges alakhibákat, nyomódásokat, valamint azt, hogy a termék megfelelő minőségi osztályba sorolása megtörtént-e.