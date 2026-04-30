Fordulat a szlovák kereskedelemben: május 1. továbbra is ünnep, de a boltzár kikerült a szabályok közül.
Hatalmas razziát indítottak az ellenőrök, ez a tavaszi kedvenc van a célkeresztben, gyorsan repülhetnek a milliós bírságok
Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében. Az akció főként az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti eladókra fókuszál, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás feltételeit vizsgálják. A hatóság a hazai és import termékeket is górcső alá veszi. A tavalyi ellenőrzések tapasztalatai szerint a szigorítás indokolt.
A hatóság az ideiglenes árusító helyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazás körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja.
Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomonkövethetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra - beleértve a nagybani piacokat -, valamint a kiskereskedelmi egységekre is.
Felidézték, hogy a hatósági fellépés fontosságát a tavalyi vizsgálati tapasztalatok is indokolják, 2025-ben országszerte 479 helyszínen összesen 512 tétel ellenőrzésére került sor, minden tizedik tétel kifogásolható volt. Az akció végére a hatóság munkatársai közel 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki.
Ismertették, hogy az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is vizsgálják a forgalmazott gyümölcsök minőségét, kiemelt tekintettel a frissességre, tisztaságra, az esetleges penészesedésre, az érettség mértékére. Ellenőrzik a csészelevelek meglétét, az esetleges alakhibákat, nyomódásokat, valamint azt, hogy a termék megfelelő minőségi osztályba sorolása megtörtént-e.
A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése.
Varga Mihály: az MNB nyitott az új kormány gazdaságpolitikájának támogatására, de ne fűtsék az inflációt
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tekintélyének helyreállítása, a rendőrségi nyomozások támogatása, valamint a feleslegessé vált ingatlanok értékesítése is kiemelt célja Varga Mihálynak.
A Richter megállapodott a részvényeit birtokló közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, így a nekik járó osztalékot a vállalat elhalasztva, legkésőbb 2026. szeptember 11-ig fizeti ki.
Magyar Péter darabokra szedi a csúcsminisztériumot: Vitézy kapja meg a legvitatottabb gigaberuházásokat
Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Magyar Péter kormánya az eddigi csúcsminisztérium feladatait több tárca között bontja szét.
A halálozások csökkentek, mégsem fordult meg a folyamat: tovább fogy az ország lakossága.
2026 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedett.
Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték az előző délután hat órai 365,21 forint után.
Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot
A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.
Szerinte a Tisza-kormán viselkedjen egy alázatos a gondnokként, aki csendben begyűjti a közös költséget, majd intézi a lépcsőházi takarítást, és megoldja, ha baj van a...
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el annak a hét ukrán pénzszállítónak az ügyében, akiket még március elején fogtak el a magyar hatóságok.
Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok.
Tényleg nagyüzemben menekítik pénzüket az oligarchák Magyarországról? Ezekben az országokban landolhatnak a milliárdok
Szakértők szerint az osztrák bankrendszer biztosan nincs benne a vagyonkimentésben érintett magyar üzletemberek útvonalában, de nem kizárt, hogy valóban Bécsből indulnak a magángépek.
Szerény, a várakozások szerint éves szinten mindössze 1,3 százalékos gazdasági növekedéssel adhatja át a vezetést az Orbán-kormány az új kabinetnek.
Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.
Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás
Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást.
A jó időben teljesen felborult az árampiac Magyarországon: volt hogy azért fizettek, hogy valaki átvegye az energiát
Egyre gyakrabban süllyed nulla alá a villamos energia ára a magyar villamosenergia-tőzsdén.
