Hiába az elképesztő forinterősödés, hidegzuhany érheti a használtautó-vásárlókat

A forint árfolyama példátlanul erősödött az elmúlt napokban, így felmerül a kérdés: mikor és hogyan fogja befolyásolni a használt autók importját és a használtautó piacot a korábbiaknál erősebb forint? Szakértői vélemény szerint a következő hetek forgalmának alakulását nagyban befolyásolhatja az árfolyamok mozgása. A forint most látható erősödésének azonban nem azonnal fogja befolyásolni a használt autók árát.

Nem csupán az új autók forgalomba helyezése, hanem a használtimport is jelentősen bővült az első negyedévben. De amíg az új modellekből 10,8 százalékkal kelt el több, mint az elmúlt év azonos időszakában, vagyis 36 455 példány, addig a 35 891 darabos használtimport a három hónap alatt 17,2 százalékos növekedést jelentett.

A forint ugyanakkor dinamikusan erősödött az elmúlt napokban. „A forint erősödése az importra azonnal hatást gyakorol, az erős forint ugyanis olcsóbb beszerzést és alacsonyabb addicionális költségeket jelent a kereskedők számára. Az alacsony árak megjelenésére azonban még várni kell, hiszen ez leginkább az árfolyam tartós helyzetétől függ” – mondta Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs kereskedelmi igazgatója, aki szerint, ha a jelenlegi árfolyam az elkövetkezendő hetekre is megmarad, akkor sok kereskedő fordulhat a külföldi beszerzési források felé.

„Ez persze nem jelent egyértelmű árcsökkenést a magyar használtautó piacon, hiszen ahhoz ennek az árfolyamnak tartósan, hónapokon keresztül fenn kellene maradnia. Pár nap elteltével még nehéz megmondani, milyen irányt fog venni a hazai fizetőeszköz, vagy ha tovább erősödik, akkor hol fog megállni ez a tendencia. Az viszont bizonyos, hogy most a legtöbb piaci szereplő, különösen azok, akik külföldről szerzik be árukészletüket, éjszakába nyúló számításokat végeznek.”

„A következő hónapok forgalmának alakulását tehát nagyban befolyásolhatja az árfolyamok mozgása, valamint a nyugat-európai kínálat változása, de a jelenlegi tendencia alapján a használtimport az év további részében is az újautó-piacnál gyorsabb ütemben bővülhet” – foglalta össze Tóth Péter.