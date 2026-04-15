A Honda több mint 440 ezer egyterűt hív vissza

A Honda több mint 440 ezer Odyssey típusú egyterűt hív vissza az Egyesült Államokban egy szoftverhiba miatt, amely a légzsákok váratlan kinyílásához vezethet - jelentette a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán közölte, hogy a japán autógyártó visszahívása összesen 440 830 Odyssey egyterűt érint. A hatóság tájékoztatása szerint egy programozási hiba miatt az oldallégzsákok és a függönylégzsákok váratlanul működésbe léphetnek. Ez a rendellenesség komoly balesetveszélyt jelenthet.

A probléma elhárítása érdekében a márkaszervizek újraprogramozzák az érintett járművek szoftverét.