Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
A Honda több mint 440 ezer egyterűt hív vissza
A Honda több mint 440 ezer Odyssey típusú egyterűt hív vissza az Egyesült Államokban egy szoftverhiba miatt, amely a légzsákok váratlan kinyílásához vezethet - jelentette a Reuters.
Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán közölte, hogy a japán autógyártó visszahívása összesen 440 830 Odyssey egyterűt érint. A hatóság tájékoztatása szerint egy programozási hiba miatt az oldallégzsákok és a függönylégzsákok váratlanul működésbe léphetnek. Ez a rendellenesség komoly balesetveszélyt jelenthet.
A probléma elhárítása érdekében a márkaszervizek újraprogramozzák az érintett járművek szoftverét.
Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába
Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.
A lángok egy parkolóházban csaptak fel, ahol teszt- és selejtezett autókat tároltak.
A Speedmarathon akcióban nemcsak gyorshajtókat szűrnek ki, más szabálysértésekre is figyelnek a rendőrök.
Fű alatt írták át a sebességhatárokat a hazai utakon: csúnyán ráfázhat a büntetéssel, aki ezentúl is megszokásból vezet
A Magyar Közút Zrt. 2025-ben összesen 54 hazai útszakaszon módosította a sebességhatárokat.
Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!
Megindult a stratégiai kőolajtermék készletek visszapótlása áprilisban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adataiból, hogy márciusra a tartalékolt benzin 80 százaléka, a gázolaj 75 százaléka elfogyott.
A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: az M7-esen több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.
Elképesztő számú autós sétált a hatóság csapdájába a fővárosban: tömegesen postázzák a vaskos csekkeket
Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden
Miközben rekordközeli tempóban pörög az újautó-piac Magyarországon, a felszín alatt erősen kettészakadt a kereslet.
Megérkezett Magyarországra a Fiat apró, tisztán elektromos mikroautója, a Topolino.
A hatósági árak miatti importkiesés és a megnövekedett fogyasztás következtében a benzin- és gázolajkészletek drasztikusan csökkentek egyetlen hónap alatt.
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
A Tudatos Vásárlók Egyesületének új biciklis és autós gyerekülés tesztjeiből kiderül, mely konkrét modellek teljesítenek valóban jól, ha biztonságról van szó.
Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: közeleg a határidőt, három napjuk van befizetni ezt a dolgot
Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.
Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.
A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a budapesti Váci úti felüljárón két emberéletet követelő balesetet okozott.
A gyártó szerint az akkumulátor meghibásodása tűzveszélyt és teljesítménycsökkenést is okozhat. A probléma több tízezer járművet érint Európában.
A két áldozatot követelő, öt autót érintő baleset okozója a gyanú szerint versenyezhetett. Emellett felmerült az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés gyanúja is.
Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki péntek éjjel okozott tömegbalesetet a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A tragikus balesetben két ember halt meg, négy pedig megsérült.
