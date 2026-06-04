Hatalmas bevásárlásba fogott a Magyar Telekom: elképesztő, mennyi pénzt költöttek el a Budapesti Értéktőzsdén!

Több mint 15,5 milliárd forint értékben vásárolt saját részvényeket a Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsdén. A tranzakció során megszerzett, közel 5,7 millió darabos részvénypakett a vállalat korábban meghirdetett, nagyszabású részvényesi javadalmazási programjának részét képezi.

A 2026. június 3-án fix ügyletek keretében lebonyolított vásárlás 2740 forintos részvényenkénti átlagáron valósult meg, aminek eredményeként a társaság saját tulajdonú részvényállománya meghaladta a 19,9 millió darabot.

A tranzakció szorosan illeszkedik a távközlési szolgáltató stratégiájába, amely szerint az osztalékfizetés mellett részvény-visszavásárlásokon keresztül is tőkét juttat vissza a befektetőknek. A Magyar Telekom egy legfeljebb 50 milliárd forintos keretösszegű visszavásárlási programot indított el, amely a mostani ügylettel jelentős mérföldkőhöz érkezett, hiszen a felhasznált keretösszeg már 29,7 milliárd forintra rúg.

A saját részvények visszavásárlása kifejezetten kedvező a részvényesek számára. A piacon lévő részvényállomány csökkenésével ugyanis javulnak az egy részvényre jutó mutatók, a folyamatos vállalati kereslet ráadásul érdemi támaszt nyújt az árfolyamnak.

A Magyar Telekom papírja az idei év legjobban teljesítő blue chip részvénye a hazai tőzsdén. Az év eleje óta elért, több mint 50 százalékos árfolyam-növekedésével jócskán felülteljesíti a BUX-index 21 százalékos erősödését. A papír iránti piaci bizalmat elsősorban a vállalat stabil működése, az erős szabad készpénzáram-termelő képessége, valamint a folyamatosan növekvő részvényesi kifizetések alapozzák meg.