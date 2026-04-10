kakukkfű, petrezselyem, koriander, oregánó, bazsalikom és rozmaring.
Sürgős riasztást adtak ki a magyar hatóságok: betiltott vegyszert találtak egy népszerű termékben, nehogy megedd!

2026. április 10. 15:01

Nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Indiából származó koriandermag tételben, amelyből Magyarországra is szállítottak. A hatóságok már intézkedtek a termék kivonásáról.

Az Európai Unió gyors riasztási rendszere, a RASFF jelzése alapján derült ki, hogy a kifogásolt termék klórpirifoszt tartalmaz. Ez az anyag az EU-ban nem engedélyezett, ezért jelenléte élelmiszerben kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.

Az érintett termék adatai:

  • Megnevezés: Whole Dhania Coriander Seeds, azaz egész koriandermag
  • Márka: TRS
  • Kiszerelés: 100 gramm
  • Tételszám: 08/2027 5 226L4
  • Minőségmegőrzési idő: 2027. augusztus 31.
  • Beszállító: Asia Express Food B. V. (Hollandia)

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. Több cég is érintett az ügyben, amelyek a hatósággal együttműködve megkezdték a termék kivonását a forgalomból, valamint a már eladott tételek visszahívását.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.
