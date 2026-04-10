Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.
Sürgős riasztást adtak ki a magyar hatóságok: betiltott vegyszert találtak egy népszerű termékben, nehogy megedd!
Nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Indiából származó koriandermag tételben, amelyből Magyarországra is szállítottak. A hatóságok már intézkedtek a termék kivonásáról.
Az Európai Unió gyors riasztási rendszere, a RASFF jelzése alapján derült ki, hogy a kifogásolt termék klórpirifoszt tartalmaz. Ez az anyag az EU-ban nem engedélyezett, ezért jelenléte élelmiszerben kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.
Az érintett termék adatai:
- Megnevezés: Whole Dhania Coriander Seeds, azaz egész koriandermag
- Márka: TRS
- Kiszerelés: 100 gramm
- Tételszám: 08/2027 5 226L4
- Minőségmegőrzési idő: 2027. augusztus 31.
- Beszállító: Asia Express Food B. V. (Hollandia)
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. Több cég is érintett az ügyben, amelyek a hatósággal együttműködve megkezdték a termék kivonását a forgalomból, valamint a már eladott tételek visszahívását.
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.
