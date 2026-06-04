Különleges ókori kincs rejtőzhet az egyik vidéki plébánia udvarán: a múzeum sem tudott róla

Egy különös, régészeti kérdéseket felvető szobortorzó borzolja a kedélyeket Vas megyében: szántásból került elő, és évek óta egy plébánia udvarán áll – akár római kori is lehet. A tárgy azonban mindeddig nem került hivatalos szakmai vizsgálatra, a Savaria Múzeum pedig nem is értesült róla.

A történet szerint a szobortorzó évekkel ezelőtt egy szántás során került elő Nádasd térségében. A darab azóta a plébánia udvarán áll, ahol a helyiek láthatóan megőrizték, de nem történt hivatalos bejelentés a kulturális örökségvédelem felé. A leletre egy helytörténeti Facebook-bejegyzés hívta fel a figyelmet, amelyet Orbán Róbert osztott meg. A helytörténész szerint a torzó egy férfialakot ábrázolhat, tógaszerű ruházatban, ami akár római kori eredetre is utalhat – ezt azonban szakértői vizsgálat nélkül nem lehet megerősíteni - írta a Nyugat.hu.

A legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy a lelet miért nem került be a hivatalos nyilvántartásba. A megkeresett Savaria Múzeum tájékoztatása szerint nem kaptak értesítést a nádasdi szoborról, így azt szakmailag nem vizsgálták. Ez azért is szokatlan, mert Magyarországon a régészeti leletek kezelésére szigorú szabályok vonatkoznak.

Mit mond a jog? Állami tulajdon a régi lelet

A kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok szerint minden 1711 előtt keletkezett régészeti lelet állami tulajdonnak számít. Ha valaki ilyen tárgyat talál, azt be kell jelenteni a területileg illetékes múzeumnak vagy jegyzőnek. A szakemberek hangsúlyozzák: nemcsak maga a tárgy fontos, hanem az is, hogy milyen környezetből került elő, mivel a lelőhely adja a lelet tudományos értékének jelentős részét.

Egyelőre nem tudni, hogy a plébánia vagy a megtalálók miért nem jelezték a leletet hivatalosan, és az sem világos, hogy a szobor mikor és milyen körülmények között kerülhet szakértői vizsgálatra. A szakemberek szerint ugyanakkor az is pozitívum, hogy a tárgy nem semmisült meg és nem tűnt el, hanem megmaradt – így egy esetleges későbbi vizsgálat még elvégezhető lehet.

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Vas megye területe egyébként különösen gazdag római kori emlékekben, Savaria (a mai Szombathely) környéke az egyik legfontosabb régészeti lelőhely Magyarországon – így nem lenne példa nélküli, ha a mostani szobor is ebből a korszakból származna. Az biztos, hogy a pontos válaszhoz szakértői vizsgálatra lesz szükség.