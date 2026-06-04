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Vidékre menekült az Eurovízió egykori magyar sztárja: három gyermekével itt talált rá a nyugalomra
Az 1994-es Eurovízió magyar sztárja, Bayer Friderika új életet kezdett: három örökbe fogadott gyermekével elhagyta Budapestet, és vidékre költözött, ahol – mint mondja – végre nyugodtabb, kiszámíthatóbb mindennapokat élhetnek.
Van az a pillanat, amikor az ember egyszer csak azt mondja: elég a nagyvárosi életből, a dugókból és az állandó rohanásból. Így döntött Bayer Friderika is, aki három örökbe fogadott gyermekével hátat fordított Budapestnek, és vidéken kezdett új életet. Az 1994-es Eurovízió-szereplésével ismertté vált énekesnő most a Best magazinnak mesélt arról, miért is vágtak bele a nagy költözésbe. Nem nagy dráma volt, inkább egy lassan beérő döntés -szemlézte a cikket a Blikk.
Nem bírtuk már az állandó dugóban ücsörgést, ami a fővárosi léttel együtt jár
– mondta, majd hozzátette: „Végre szabadok vagyunk!”
Friderika, aki belvárosi lányként nőtt fel, családja pedig most Nógrád megyében talált új otthonra, egy bérelt kertes házban, ahol a napok ritmusa teljesen más, mint a városban. Itt nem a piros lámpák és a rohanás diktál, hanem a kert, a gyümölcsfák, a csend és a közös idő. Friderika szerint a gyerekek is gyorsan ráéreztek erre az új világra.
Jó azt látni a gyerekeken is, hogy megnyugodtak, s hogy mit jelent, ha nem cibáljuk, tépjük őket nap mint nap egyik helytől a másikig”
– fogalmazott.
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A három örökbe fogadott gyermek közül a legidősebb Krisztofer, már 20 éves, így külön él Budapesten, a többiek viszont vele együtt fedezik fel a vidéki mindennapokat – azt a fajta szabadságot, amit városban nehezebb megtalálni.
Nyáron nem vállalok koncerteket, inkább a gyerekekkel vagyok. Most azt tervezzük, hogy öten együtt körbejárjuk a határt, és megnézzük a Nagy-Magyarország területeit
– osztotta meg Friderika a lappal terveit. A vidéki élet és a családi harmónia számára most mindennél fontosabb, és úgy érzi, a költözés a legjobb döntés volt.
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