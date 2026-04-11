Őrizetben az Árpád hídi ámokfutó: ő a felelős két ember haláláért
A rendőrség őrizetbe vette azt a sofőrt, aki péntek éjjel okozott tömegbalesetet Budapesten, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A több járművet érintő szerencsétlenség két halálos áldozattal és négy sérülttel járt.
A rendelkezésre álló információk alapján a balesetet kiváltó Audi RS7 nagy sebességgel érkezett a Megyeri híd felől. A felüljáróra felhajtva a jármű áttért a szemközti sávba. Amikor a sofőr észlelte a szemből szabályosan közlekedőket, hirtelen visszarántotta a kormányt. Eközben a saját sávjában haladó két autónak is nekiütközött, majd frontálisan csapódott egy szemből érkező Toyota Corolla Cross típusú gépkocsinak.
Mint mi is beszámoltunk róla: a becsapódás ereje akkora volt, hogy a Toyota megpördült, majd lezuhant a felüljáróról. Az úttesten maradt roncsokba másodpercekkel később egy újabb autó is belerohant. Ennek a járműnek a vezetője a felszálló porfelhő miatt már nem tudta időben észrevenni az akadályt.
A rendőrség tájékoztatása szerint a láncreakcióban az Audin és a Toyotán kívül további három autó rongálódott meg. A súlyos balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Egy másik áldozat a kórházba szállítás közben hunyt el, további négy személy pedig megsérült.
címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
