2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 11.Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 10-én, éjfél előtt. A Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón öt autó ütk
Autó

Őrizetben az Árpád hídi ámokfutó: ő a felelős két ember haláláért

Pénzcentrum
2026. április 11. 12:18

A rendőrség őrizetbe vette azt a sofőrt, aki péntek éjjel okozott tömegbalesetet Budapesten, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A több járművet érintő szerencsétlenség két halálos áldozattal és négy sérülttel járt.

A rendelkezésre álló információk alapján a balesetet kiváltó Audi RS7 nagy sebességgel érkezett a Megyeri híd felől. A felüljáróra felhajtva a jármű áttért a szemközti sávba. Amikor a sofőr észlelte a szemből szabályosan közlekedőket, hirtelen visszarántotta a kormányt. Eközben a saját sávjában haladó két autónak is nekiütközött, majd frontálisan csapódott egy szemből érkező Toyota Corolla Cross típusú gépkocsinak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint mi is beszámoltunk róla: a becsapódás ereje akkora volt, hogy a Toyota megpördült, majd lezuhant a felüljáróról. Az úttesten maradt roncsokba másodpercekkel később egy újabb autó is belerohant. Ennek a járműnek a vezetője a felszálló porfelhő miatt már nem tudta időben észrevenni az akadályt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a láncreakcióban az Audin és a Toyotán kívül további három autó rongálódott meg. A súlyos balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Egy másik áldozat a kórházba szállítás közben hunyt el, további négy személy pedig megsérült.

címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
#autó #baleset #Budapest #rendőrség #halál #haláleset #áldozat #közlekedési baleset #autóbaleset #halálos baleset

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:04
12:30
12:18
12:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 11.
Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
