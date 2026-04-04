Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.
Úton az üzemanyagok jegyrendszere: a legrosszabb válságra kell készülni
Az Európai Unió tartós energiaválságra, sőt a legrosszabb forgatókönyvekre is felkészül a közel-keleti konfliktusok miatt. Bár közvetlen ellátási krízis egyelőre nem fenyeget, a tartósan magas árak miatt Brüsszel már az üzemanyag-fogyasztás korlátozását és a stratégiai készletek felszabadítását is mérlegeli - számolt be a Financial Times.
Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa a Financial Timesnak megerősítette, hogy már dolgoznak a hosszabb távú, strukturális hatásokat kezelő terveken. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legrosszabb forgatókönyvekre is készülnek Európára nézve, beleértve az üzemanyagvásárlások korlátozásának lehetőségét és a stratégiai tartalékok további felszabadítását is
A globális energiaárakat felhajtó piaci sokkot elsősorban a Hormuzi-szoros térségében tapasztalható feszültségek okozzák. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítják a Perzsa-öböl menti energetikai infrastruktúrát érő támadások.
Az ellátási zavarok növelik az inflációs nyomást, egyúttal lassítják a gazdasági növekedést. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy egyes tagállamok már rendkívüli intézkedésekhez folyamodtak, és újraindították a széntüzelésű erőműveiket. A légiforgalmi szektor eközben komolyan aggódik a kerozinkínálat szűkülése miatt, de az EU egyelőre nem tervezi a meglévő szabályozás lazítását.
Amennyiben a helyzet tovább romlik, Brüsszel kész jogszabályi lépésekkel és a stratégiai készletek ismételt felszabadításával beavatkozni a piac működésébe. Az ellátásbiztonság garantálása érdekében az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját idén még nem vezetik ki teljesen. A kontinens energiaellátásában így továbbra is a globális piaci forrásokra támaszkodnak.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
A városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz.
Megőrülnek a magyarok ezekért az autókért: hiába drágák, rengeteget vásároltak belőlük alig pár hónap alatt
A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest.
Az új KRESZ tervezete egy teljesen új, "Telekocsi" feliratú kiegészítő tábla bevezetését irányozza elő a hazai utakon.
Szabályosan elkapkodják a magyarok ezeket a sokat futott járgányokat: kiderült az ok, minden ezen az egyetlen dolgon múlik
A 2026-os első negyedéves adatok alapján a magyar használtmotor-piacon egyértelműen a BMW a legnépszerűbb.
Óriási meglepetés, ez most Magyarország kedvenc autója: lenyomta a Vitarát, S-Crosst, rengetegen keresik
Az idei március a forgalomba helyezések tekintetében az elmúlt évek legerősebb hónapja volt a magyar autópiacon.
A cseh kormány április 8-tól maximalizálja az üzemanyagok kereskedői árrését, és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Figyelem! Áprilistól változott a fontos közlekedési szabály: kemény bírságot fizethet, aki ezt benézi
Április 1-jétől a személyautók számára már nem kötelező a nappali menetfény használata Horvátországban.
Rengeteg veszélyes autót hívnak vissza: itt a lista, ezek a kocsik simán kigyulladhatnak - intézkedj, ha ilyet vettél!
Tűzveszély miatt visszahívást indított a Stellantis az 1,2 literes PureTech mild hibrid benzinmotorral szerelt modelljeire.
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon.
Húsvét előtt és alatt ismét kamionstop nehezíti a teherforgalmat Magyarországon, azonban az éjszakai időszakokban feloldják a korlátozást.
Hiába várják a magyar vásárlók az olcsó villanyautókat: kiderült a keserű igazság, miért kell még mindig vagyonokat fizetni értük
Elektromos átállás után árháború jön: a kínai gyártók felforgatják az európai autópiacot, miközben a vevők még mindig a megfizethető modellekre várnak.
Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a közlekedéssel kapcsolatos hírek, viták és sokszor indulatokat kiváltó esetek.
Hatalmas pofont kapott a Magyarországon is terjeszkedő autóipari óriás: ekkora zuhanásra senki sem számított
Komoly fordulat következett be a globális autóiparban, miután a Magyarországon is aktív BYD több év után először számolt be profitcsökkenésről.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
A magyarországi védett üzemanyagár valóban az alacsonyabbak közé tartozik a régióban, de nem a legalacsonyabb.
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.
A Kia elindította az EV2 sorozatgyártását: a zsolnai üzemben készülő új, belépő szintű elektromos SUV akár 453 kilométeres hatótávval rendelkezik.
Az Egyesült Államokban 2026-ban több mint 300 ezer lízingből visszatérő elektromos autó jelenik meg a piacon ami egy év alatt 200%-os növekedést jelent.
Itt az előrejelzés, brutális havazás rondíthat bele a húsvétba: nagyon megjárta, aki már lecserélte a téligumit az autóról
Figyelmeztetnek, hogy a húsvét előtti napokban visszatérő tél komoly fennakadásokat okozhat az utakon.