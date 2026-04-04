Autó

Úton az üzemanyagok jegyrendszere: a legrosszabb válságra kell készülni

2026. április 4. 11:29

Az Európai Unió tartós energiaválságra, sőt a legrosszabb forgatókönyvekre is felkészül a közel-keleti konfliktusok miatt. Bár közvetlen ellátási krízis egyelőre nem fenyeget, a tartósan magas árak miatt Brüsszel már az üzemanyag-fogyasztás korlátozását és a stratégiai készletek felszabadítását is mérlegeli - számolt be a Financial Times.

Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa a Financial Timesnak megerősítette, hogy már dolgoznak a hosszabb távú, strukturális hatásokat kezelő terveken. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legrosszabb forgatókönyvekre is készülnek Európára nézve, beleértve az üzemanyagvásárlások korlátozásának lehetőségét és a stratégiai tartalékok további felszabadítását is 

A globális energiaárakat felhajtó piaci sokkot elsősorban a Hormuzi-szoros térségében tapasztalható feszültségek okozzák. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítják a Perzsa-öböl menti energetikai infrastruktúrát érő támadások.

Az ellátási zavarok növelik az inflációs nyomást, egyúttal lassítják a gazdasági növekedést. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy egyes tagállamok már rendkívüli intézkedésekhez folyamodtak, és újraindították a széntüzelésű erőműveiket. A légiforgalmi szektor eközben komolyan aggódik a kerozinkínálat szűkülése miatt, de az EU egyelőre nem tervezi a meglévő szabályozás lazítását.

Amennyiben a helyzet tovább romlik, Brüsszel kész jogszabályi lépésekkel és a stratégiai készletek ismételt felszabadításával beavatkozni a piac működésébe. Az ellátásbiztonság garantálása érdekében az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját idén még nem vezetik ki teljesen. A kontinens energiaellátásában így továbbra is a globális piaci forrásokra támaszkodnak.
