Ligetfalva, 2026. február 20.Havazás a 76-os fõúton Ligetfalva közelében 2026. február 20-án.MTI/Katona Tibor
Itt az előrejelzés, brutális havazás rondíthat bele a húsvétba: nagyon megjárta, aki már lecserélte a téligumit az autóról

2026. március 26. 06:26

A húsvét előtti napokban hirtelen visszatérő tél Ausztriában és Németországban is okozhat fennakadásokat, ez pedig a tavaszi szünetben külföldre induló magyar autósokat is érinti. Az ADAC figyelmeztetése szerint a havazás, a jegesedés és a viharos időjárás miatt ismét kulcsfontosságúvá válik a helyzetfüggő téligumi-használat. Akit téli abroncs nélkül kapnak el, bírságra számíthat.

Hirtelen visszatér a tél Közép-Európába: az előttünk álló napokban Ausztriában és Németországban is jelentős lehűlés, erős szél és havazás nehezítheti a közlekedést. A Német Autóklub (ADAC) arra figyelmeztet, hogy a változó időjárási körülmények miatt ismét kiemelten fontos a helyzetfüggő téligumi-használat betartása.

Ausztriában már március 25-től markáns hidegfront hoz sarkvidéki eredetű levegőt, amely nemcsak a hőmérsékletet csökkenti drasztikusan, hanem intenzív havazást is okoz. A hegyvidéki térségekben jelentős mennyiségű friss hó várható: a Brenner-hágón akár 30 centiméter, míg az Arlberg térségében 50 centiméternél is több hullhat.

A havazás határa alacsonyabb területekre is lehúzódhat, így Tiroltól Salzburgon át Alsó-Ausztriáig ismét télies viszonyok alakulhatnak ki. Így érdemes felkészülni azoknak a magyaroknak is, akik errefelé utaznak a tavaszi szünetben.

A zord időjárás komoly kihívást jelent az autósok számára. Az erős szél tovább rontja a hőérzetet, az utak pedig sok helyen havasak, latyakosak vagy jegesek lehetnek. A havazás csúcsa várhatóan csütörtök reggelre esik, majd délutánra mérséklődik, de a hét végéig változékony, hideg idő marad, esővel és hózáporokkal.

Az ADAC külön hangsúlyozza: Németországban nincs fix dátumhoz kötött téligumi-kötelezettség, azonban téli útviszonyok esetén - például hó, jég vagy latyak jelenlétében - kizárólag téli gumival szabad közlekedni. A szabály megszegése legalább 60 eurós - kb. 24 ezer forintos - bírságot von maga után, baleset esetén pedig 80 euróra - kb. 31 ezer forint - nő a büntetés, valamint egy büntetőpont is jár.

Ausztriában a helyzetfüggő téligumi-kötelezettség április 15-ig van érvényben, így az ott közlekedőknek is számolniuk kell az előírásokkal.

A hidegfront Németországot is eléri, ahol helyenként jegesedés is kialakulhat. Bár a havazás elsősorban a hegyvidéki régiókra és az Alpok térségére koncentrálódik, egyes előrejelzések szerint Thüringia, Hessen és Észak-Rajna–Vesztfália területére is átterjedhet.

A meteorológiai szolgálatok szerint a következő napokban hűvös, változékony időre kell készülni: eső, havas eső, jégeső és akár zivatarok is előfordulhatnak, erős, viharos szél kíséretében. Az ADAC ezért fokozott óvatosságra inti az autósokat, különösen az ünnepi időszak közeledtével, amikor sokan indulnak útnak.

