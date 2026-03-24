Óriási roham indul a különleges vidéki múzeumba: rengetegen kíváncsiak erre a húsvéti programra

Tojásdíszítő foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum virágvasárnap és húsvét hétfő között.

Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője az MTI-vel közölte: a programsorozat március 29-én, virágvasárnap délután az Országos Ifjúsági Tojásíró Versennyel indul. A megnyitón Borsós István tárogatóművész és barátai, majd helyi énekesek lépnek fel.

A nagyhéten naponta 10 és 18 óra között tojásdíszítő bemutatókat, foglalkozásokat tartanak tojásírók segítségével, míg húsvét hétfőn 11 órától a zengővárkonyi hagyományőrzők tartanak ünnepi műsort.

A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg. A gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz. Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett a huculmintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és a dróttal díszített tojások.

A múzeumot évente több mint tízezren keresik fel.